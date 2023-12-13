«Київстар» відновив мобільний телефонний зв'язок, з інтернетом треба зачекати

В Україні, де стався збій в роботі оператора «Київстар», вдалося відновити роботу мережі від наслідків кібератаки. Про це повідомили в компанії.

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«Зараз, о 18:00, наша команда розпочала включення голосового зв`язку по всій Україні. І ми неймовірно радіємо, що зв’язок починає з’являтись і ви можете зателефонувати рідним. Відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі. У такому випадку рекомендуємо: перезавантажити телефони; відключити послугу VoLTE в налаштуваннях телефону. Наразі ми працюємо над відновленням передачі даних та SMS і сподіваємось, що вони також будуть доступні протягом доби. Після повного відновлення мережі, ми обіцяємо підготувати компенсації усім абонентам та корпоративним клієнтам, які не могли скористатись сервісами компанії», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше російські хакери взяли на себе відповідальність за атаку на «Київстар», заявивши про знищення 4 тисяч серверів компанії.

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