Ворог вночі запустив по Україні 31 БПЛА: скільки цілей збила протиповітряна оборона

Вночі 16 грудня окупанти знов атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу «Shahed-136/131». Сили ППО знищили 30 ударних дронів.

Ударні дрони ворог запускав з трьох напрямків — Приморсько-Ахтарськ, Сеща, Курськ -рф, повідомили в Повітряних силах.

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«Всього в ударі було застосовано 31 ударний БпЛА „Shahed-136/131“, які окупанти спрямували у різні регіони України», — йдеться у повідомленні.

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України.

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«В результаті бойової роботи знищено 30 „шахедів“ в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей», — зазначили в Повітряних силах.

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Більшість безпілотників атакували Київ. Вони йшли групами, хвилями з різних напрямків. Це вже шоста російська атака на столицю у грудні.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, росія застосувала тактику зразка травня 2023 року.



«Судячи з застосованого озброєння, ворог ніби повернувся до тактики зразка травня 2023 року. Тоді рашисти постійно змінювали, комбінували, чергували види та типи засобів повітряної поразки. Такий же сценарій кияни відчули у першій половині грудня», — написав Попко.

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«БпЛА атакували групами, хвилями та за різними напрямками. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ворожі цілі були знищені», — повідомив Попко.

За словами начальника КМВА, росіяни посилили повітряні удари по столиці України.

Також він підкреслив, що внаслідок роботи ППО та падіння уламків у місті ніхто не постраждав.

Генерал Сергій Наєв уточнив, що у Північній операційній зоні цієї ночі ворог намагався уразити військові та цивільні обʼєкти на Київському та Чернігівському напрямках.

«З 14 збитих у Північній операційній зоні — 8 (а це більше половини) були уражені мобільними вогневими групами, озброєними великокаліберними кулеметами, переносними зенітно-ракетними комплексами та зенітними гарматами», — написав Наєв.

Нагадаємо, вчора в окупованому Маріуполі пролунали вибухи. Сили оборони України завдали ракетного удару за місцем базування окупантів. Загинуло понад 50 російських загарбників.

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