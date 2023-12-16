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В Таганрог завітала «бавовна»: росіяни підняли в повітря гелікоптери

13:50 16 грудня 2023
Таганрог

Після масованої атаки дронів на Україну, вранці у суботу, 16 грудня, в російському Таганрозі пролунали вибухи.

Через це військові рф підняли у небо гелікоптери, повідомили місцеві Telegram-канали.

«Приблизно о 12.30 (за місцевим часом, — ред.) був гучний „хлопок“ на Північному. І слідом полетіли 3 вертольоти», — пишуть у соцмережах.

Також Telegram-канали опублікували фото з місця події.

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Місцева влада поки не коментувала ситуацію у місті.

Таганрог заходиться у Ростовській області. Відстань від цього міста до території, підконтрольній Україні, складає близько 200 км.

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Нагадаємо, в ніч на 14 грудня поблизу Москви та у Калузькій області чули вибухи. Росіяни поскаржилися на атаку дронів. Пізніше Міноборони рф повідомило про дев'ять безпілотників, які нібито було збито над цими областями. Зокрема, мер Москви Сергій Собянін повідомив про відбиття атаки безпілотника, який летів на російську столицю. Мовляв, БПЛА приземлили на відстані трохи понад 80 кілометрів від Москви.

А в ніч на 16 грудня про атаку ударних дронів повідомляли у Курській області росії та окупованому Криму.

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