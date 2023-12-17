Представники ТЦК ходитимуть по квартирах українців разом із поліцейськими: почнуть із Полтави

В Україні триває загальна мобілізація. Вручення мобілізаційних повісток за місцем проживання — не новий спосіб оповіщення військовозобов’язаних і не наслідки посилення мобілізації. В такому режимі ТЦК та СП працювали з лютого 2022-го року. Про це в ефірі Українського радіо «Полтава» розповів речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

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«Це основний спосіб оповіщення, тому що в ТЦК є дані про військовозобов’язаних і один з пунктів — це його адреса проживання. У випадку мобілізації якраз за цією адресою працівники ТЦК прибувають і сповіщають його, що він повинен прийти до ТЦК і уточнити свої дані, а у випадку необхідності — бути призваним», — розповів речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін, інформує Суспільне.

Щодо змін в адресному оповіщенні громадян, то тепер представники поліції ходять разом з працівниками ТЦК, сказав Істомін.

«Якщо громадянин порушує правила військового обліку вже не вперше, то він може бути доставлений примусово, тому що в ТЦК немає функцій примусового доставлення, а в поліції є. Також наявність поліції дає знати громадянам, що заходи та дії ТЦК є абсолютно законними. Прибирається той фактор, що громадяни вигадують якусь незаконність в законних діях. Як було раніше? Він (військовозобов'язаний — Авт.) порушує правила військового обліку, не з’являється за повісткою, його дані передаються в поліцію і далі ідуть розшукові заходи. Тепер розшукових заходів можна уникнути, тому що ось він є і його не потрібно шукати», — сказав він.

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Спеціальних місць, в яких працівники ТЦК мають проводити оповіщення громадян, немає, вони не передбачені в законодавстві. Тому це може бути адресне сповіщення (за місцем проживання) та у громадських місцях.

«Сповіщення у громадських місцях — це більше вимушений захід, тому що легше підготувати повістку, прибути за адресою і там її вручити. Але не всі виконують правила військового обліку і проживають за тією адресою, яку вони востаннє подавали у ТЦК. А він повинен протягом 7 днів повідомити про зміну адреси проживання. Тому виникла потреба сповіщення у громадських місцях, на блокпостах. Якщо казати про спортзали, тренажерні зали, вони є нічим іншим, як громадським місцем, тому представники ТЦК абсолютно законно туди заходять і там працюють», — зазначив речник Полтавського обласного ТЦК та СП.

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Роман Істомін розповів і про особливості вручення повісток за місцем проживання військовозобов’язаних.

«Повертаючись до поняття посилення мобілізації, одним з пунктів було визначено саме в Полтаві, що представники ОСББ надають доступ до під’їздів. Представники ТЦК заходять в під’їзд, стукають у квартиру і вже спілкуються з громадянином. Ми не кажемо зараз в жодному разі про видачу повістки, як про видачу так званої бойової повістки. Лише для прибуття в ТЦК», — додав він.

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За словами очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, чисельність Сил оборони України сукупно становить близько мільйона ста тисяч осіб. Цю кількість не може перекрити жоден рекрутинг, тож без мобілізації Україна обійтися не зможе, інформує «Укрінформ».

«Для розуміння: сукупно Сили оборони України зараз — назву трошки умовну кількість, щоб ми не підійшли до держтаємниці — мільйон сто. Ніякий рекрутинг такі обсяги покрити не може. Виключно мобілізація. Треба відкидати навіть думки, що від мобілізації можна відійти. Не можна. Мільйон сто не покриє ніякий рекрутинг. Це така ж проблема, як і з боєприпасами, бо обсяги — величезні», — заявив він.

За його словами, цю кількість (військовослужбовців. — Авт.) треба тримати постійно. Одним із головних питань щодо цього є мотивація громадян.

«З'являється наступне питання: люди, всі, хто хотіли, вони прийшли. Кого призивають? На жаль, відповіді гарної тут не буде. Якщо не знайти для них мотивацію, то скільки б людей — примусово, не примусово — або згідно з якимись нормами законодавства ми б не „загнали“ (в армію. — Авт.) — їхній ККД буде майже нульовий. Що, у принципі, і відбувається останнім часом, це теж треба визнавати відверто», — зазначив керівник ГУР під час дискусійної панелі «2024: виклики і перспективи».

За словами Буданова, є певні причини для того, що люди не хочуть іти у Сили оборони.

«Зараз у Силах оборони платять гарні гроші. Тобто, мотиваційний чинник як матеріально-фінансова винагорода — точно вже не перший. І постає питання: чому так? Однієї відповіді я не знаю, і я впевнений, що її не існує. Це комплексна проблема. Тут потрібен і правильний соціальний діалог, і правильне обґрунтування, але просто словами це вже не вирішити», — вважає керівник розвідки.

Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова, яка тимчасово виконує повноваження міського голови, підписала розпорядження, яке встановлює графік видачі повісток у місті.

Як писали «ФАКТИ», раніше Роман Істомін пояснив чому повістки почали вручати у спортзалах. Також стало відомо, що на Київщині повістки видаватимуть на мобільних блокпостах.

А у парламенті триває напрацювання законопроєкту щодо мобілізації, який, зокрема, передбачає залучення до процесу рекрутингових компаній.

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