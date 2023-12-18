Стало відомо, що змусило росіян у паніці передислокувати кораблі з Криму та змінити схему військових операцій

Атаки України на Чорноморський флот росії фактично змусили передислокувати частину його кораблів з окупованого Криму та знизили його здатність заважати торгівлі в західній частині Чорного моря. Про це повідомляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

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Аналітики вважають, що атаки України змусили росію змінити схему військово-морських операцій та передислокувати частину кораблів Чорноморського флоту зі своєї головної бази в окупованому Севастополі в Криму. На їхню думку, росія, швидше за все, готує умови для постійної дислокації кораблів на східному узбережжі Чорного моря, переміщаючи ресурси з Криму та розширюючи невеликий порт в місті Очамчира.

«Українські атаки на кораблі Чорноморського флоту фактично сприяли використанню чорноморського зернового коридору України, в той час як міжнародна підтримка коридору зростає, попри вихід росії з Чорноморської зернової ініціативи та військові погрози на її адресу», — йдеться у звіті.

Аналітики нагадують, що українські сили провели успішну кампанію превентивних ударів по Чорноморському флоту росії влітку та восени 2023 року з метою не допустити де-факто блокади росією українських портів. Українські ракетні та безпілотні удари унеможливили використання росією цього флоту для стримування військово-морської активності в західній частині Чорного моря.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, за словами Деніела Фріда, колишнього посла США в Польщі та експерта Атлантичної ради, українська кампанія глибоких ударів, в тому числі по Чорноморському флоту росії та Криму, була успішною, що призвело до витіснення значної частини флоту.

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