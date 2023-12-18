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Принесе задоволення й допоможе ЗСУ: красуня-блогерка Аліна запропонувала рецепт дивовижного пирога-закуски на Різдво

14:44 18 грудня 2023
Принесе задоволення й допоможе ЗСУ: красуня-блогерка Аліна запропонувала рецепт дивовижного пирога-закуски на Різдво

Популярна фуд-блогерка Аlina FooDee, яка раніше розповіла своїм понад 3 млн підписникам про секрети приготування салату з червоною рибою, вирішила поділитися з аудиторією «цікавинками» приготування на свята «дуже смачного та повітряного пирога з листкового тіста, який вразить усіх своїм поєднанням смаків».

А оскільки на сторінці кулінарки є спеціальний розділ про допомогу ЗСУ, то частина читачів автоматично робить донати нашим Збройним силам.

«Вишукане поєднання груші та Камамберу ідеально підходить для будь-якого свята», — розповіла Аліна про нову страву.

Інгредієнти:
Груша — 1 шт.
Сир Камамбер — 120 г
Бездрожжеве листкове тісто — 250 г
Горіхи — жменя
Яєчний жовток + 1 ч. л. молока

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Процес приготування блогерка записала на відео.

Раніше Alina Foodee склала приблизне новорічне меню, в якому є повний набір — основна страва, закуски та десерт.

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