Принесе задоволення й допоможе ЗСУ: красуня-блогерка Аліна запропонувала рецепт дивовижного пирога-закуски на Різдво
Популярна фуд-блогерка Аlina FooDee, яка раніше розповіла своїм понад 3 млн підписникам про секрети приготування салату з червоною рибою, вирішила поділитися з аудиторією «цікавинками» приготування на свята «дуже смачного та повітряного пирога з листкового тіста, який вразить усіх своїм поєднанням смаків».
А оскільки на сторінці кулінарки є спеціальний розділ про допомогу ЗСУ, то частина читачів автоматично робить донати нашим Збройним силам.
«Вишукане поєднання груші та Камамберу ідеально підходить для будь-якого свята», — розповіла Аліна про нову страву.
Інгредієнти:
Груша — 1 шт.
Сир Камамбер — 120 г
Бездрожжеве листкове тісто — 250 г
Горіхи — жменя
Яєчний жовток + 1 ч. л. молока
Процес приготування блогерка записала на відео.
Раніше Alina Foodee склала приблизне новорічне меню, в якому є повний набір — основна страва, закуски та десерт.111