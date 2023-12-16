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Шалено ніжний і неймовірно красивий салат з червоною рибою від красуні-блогерки Аліни: справжня прикраса новорічного столу

17:57 16 грудня 2023
Салат

Запропонувавши шанувальникам детальне меню новорічної ночі, красуня-блогерка Аліна FooDee продовжує доповнювати його все новими «штрихами» (стравами).

І за тиждень до Різдва та за два тижні до Нового року пропонує включити до списку святкових страв «Просто ідеальний салат «Ніжність».

«Дуже смачний і неймовірно красивий салат із червоною рибою на Різдво та Новий Рік! Салат шалено ніжний, ідеальне поєднання всіх продуктів! Салат виглядає як справжня прикраса новорічного столу», — описує блогерка своє нове творіння.

Потрібні продукти:

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  • цибуля біла — 1 шт.
  • яблучний оцет — 1 ст.л.
  • цукор — 1 ч.л.
  • сіль — кілька щіпок
  • картопля — 350 г (2 шт.)
  • яйця — 6 шт.
  • малосольна форель або сьомга — 250−300 г
  • майонез 2−3 столові ложки.

Приготування

Цибулю попередньо слід замаринувати в оцті з додаванням солі та цукру.

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Яйця розділяємо на жовтки і білки.

Натираємо картоплю і яйця на дрібній тертці.

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Викладаємо салат в кільце шарами: картопля, майонез, цибуля, білки, шматочки риби. Повторити всі шари знову. Зверху викладаємо шар жовтків, прикрашаємо фігурно нарізаною рибкою і червоною ікрою.

Також вашої уваги вартий різдвяний салат «Добра теща», від якого ну дуже важко відірватися.

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