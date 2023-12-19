«ФОПам» нагадали про важливу зміну у правилах ведення торгівлі з 1 січня

Від жовтня 2023 в Україні було відновлено планові перевірки бізнесу на наявність касових апаратів. А вже від 1 січня 2024 року в населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тис торговці будуть зобов’язані застосовувати платіжні термінали.

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Податківці нагадали, що такі терміни було встановлено постановою уряду від 29.07.2022 № 894 «Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)».

Згідно з документом, торговці зобов'язані забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги), включаючи товари (послуги), реалізація (надання) яких здійснюється дистанційно.

За домовленістю з малим бізнесом у 2023 року здійснення безготівкових розрахунків, тобто розрахунок банківською карткою, мають забезпечувати торговці, які провадять господарську діяльність у великих населених пунктах — з чисельністю населення понад 25 тисяч осіб.

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Втім, вимоги щодо надання змоги розраховуватись безготівково не поширюються на торговців, які провадять господарську діяльність на територіях територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Відстрочка діятиме і протягом трьох місяців після припинення проведення воєнних (бойових) дій на таких територіях та/або деокупації, звільнення від оточення (блокування) цих територій.

Нагадаємо також про нові правила заповнення поля «Призначення платежу», які почали застосовуватися з 1 грудня 2023 року при сплаті податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

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