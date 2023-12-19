«Дія» презентувала «революційні послуги» у додатку

Популярний додаток «Дія» розширює свої послуги. На Diia Summit презентували оновлений дизайн «Дії» та нові революційні послуги в застосунку. Про це повідомили у Telegram-каналі додатку.

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Нові послуги:

- автоматизована послуга Внесення змін про ФОП

- перереєстрація авто

- е-Підприємець — бета-тест

- послуги для моряків

«„Дія“ — попкультура українців. Застосунком користується майже 20 млн людей, а це майже кожен другий українець. Це швидка та зручна взаємодія громадянина й держави — онлайн-сервіси без черг, бюрократії та корупції. А ще „Дія“ принесла культуру інновацій, як в Україні, так і в усьому світі. Тож продовжуємо масштабувати цифровізацію! Stay tuned», — йдеться у повідомленні.

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За словами президента України Володимира Зеленського, «зараз „Дія“ — це вже 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 онлайн-сервісів».

«Послуга, яку ми нині запускаємо, — обмін сертифіката в „Дії“ на житло. Тепер це працюватиме онлайн. Цей тиждень — стартовий. І далі послуга масштабуватиметься. Сьогодні опівночі запрацює онлайн-послуга купівлі-продажу машин у „Дії“. Всього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати авто через смартфон і отримати новий техпаспорт і номери поштою», — заявив Зеленсткий.

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«Відзавтра громадяни зможуть укласти договір купівлі-продажу лише в декілька кліків у застосунку „Дія“. Також доступна доставка нових номерних знаків і свідоцтв про реєстрацію авто „Укрпоштою“ на території України. Ми пройшли довгий шлях, аби інтегрувати цю послугу в „Дію“: підготували нормативну базу й автоматизували доступ до реєстрів, де без участі адміністраторів здійснюються необхідні перевірки», — повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Раніше «ФАКТИ» писали, як використання «Дії» може привести водія до штрафу без будь-якого порушення, а також про те, як за допомогою «Дії» швидше забрати авто зі штрафмайданчика.

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