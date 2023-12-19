Північна Корея запустила за добу дві балістичні ракети

Північна Корея, яка постачає зброю росії, запустила 17 грудня одну балістичну ракету малої дальності в напрямку Східнокитайського моря у 12-ту річницю смерті лідера Кім Чен Іра, згідно з повідомленням південнокорейських військових, пише Yonhap news agency.

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Цей запуск викликав припущення, що це могла бути міжконтинентальна балістична ракета (МБР), оскільки перший заступник радника з питань національної безпеки Південної Кореї Кім Те Хьо заявив кількома днями раніше, що Північна Корея може запустити МБР протягом цього місяця.

Об'єднаний комітет начальників штабів повідомив, що Північна Корея запустила ракету малої дальності з Пхеньяну або поблизу нього близько 22:38, і вона пролетіла близько 570 кілометрів перш ніж впала в Східне море.

«Підвищуючи рівень бойової готовності, наші військові підтримують стан повної готовності, тісно обмінюючись даними про „північнокорейську балістичну ракету“ зі Сполученими Штатами і Японією», — йдеться в текстовому повідомленні, надісланому журналістам.

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Три країни домовилися про створення системи обміну даними про попередження про північнокорейські балістичні ракети в режимі реального часу до кінця цього року на тлі зусиль, спрямованих на зміцнення тристороннього співробітництва у сфері безпеки, спрямованого проти загроз з боку Північної Кореї.

Та вже наступного дня — 18 грудня — Північна Корея запустила вже другу ракету. Цього разу міжконтинентальну балістичну. У заяві військових Південної Кореї йдеться, що північнокорейська ракета пролетіла близько 1000 кілометрів, перш ніж приземлитися у водах між Корейським півостровом і Японією. І цей запуск називають «серйозною провокацією», яка загрожує міжнародному миру і порушує резолюції Ради безпеки ООН, що забороняють будь-яку діяльність Північної Кореї в сфері розробки, створення та застосування балістичних ракет.

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Як повідомили в японському уряді, дана ракета може подолати понад 15 000 кілометрів, навіть досягти материкової частини Сполучених Штатів Америки.

Раніше повідомлялося, що КНДР спустила на воду субмарину з тактичною ядерною зброєю.

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