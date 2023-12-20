Меган Маркл розповіла, що може бути у різдвяному списку її сина принца Арчі й чому він цього не отримає

Минулого місяця Меган Маркл, на яку її сестра хоче подати позов до суду, модерувала питання та відповіді після спеціального показу короткометражного фільму Netflix «Після» із зіркою фільму Девідом Оєлово та режисером Мізаном Гарріманом. Спілкування відбулося у приватній резиденції в Монтесіто, Каліфорнія, де Меган живе з принцом Гаррі та їхніми двома дітьми, принцом Арчі та принцесою Лілібет, пише people.com.

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Під час заходу Меган розповіла, що її син наслідує Гаррімана, відомого фотографа, який був автором деяких портретів герцога й герцогині Сассекських.

«Натхнення дуже глибоке, — говорить 42-річна Меган. — Наш 4-річний каже: «Ні, мені не 4. Мені 4 з половиною. Мізан показував йому, як фотографувати, коли востаннє був у нас, і я купила Арчі фотоапарат, а він сказав: «Але це не Leica, як у Мізана», — зі сміхом розповідає вона (адже фотоапарати ручної роботи коштують тисячі доларів). - Я сказала: «Ти не отримаєш Leica! Навіть на Різдво».

Любов до фотографування принц Арчі має у своїх генах. Бабусю принца Гаррі, королеву Єлизавету, часто помічали з фотоапаратом у руках, зокрема з Leica. Особливо на кінних виставках, коли її чоловік принц Філіп змагався у керуванні каретою.

Минулого місяця, коли Меган вийшла на червону доріжку на заході Variety's Power of Women в Лос-Анджелесі, її запитали про її улюблені святкові традиції. «Це чудове запитання, — відповіла вона. — Наші діти ще маленькі, і ми насолоджуємося кожною миттю».

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Меган і принц Гаррі, які переїхали до її рідного штату Каліфорнія у 2020 році, швидше за все, проведуть свята зі своїми дітьми, як вони зазвичай роблять. Вони святкували Різдво з королівською родиною у 2017-му та 2018 роках.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі та Меган Маркл приймуть запрошення Чарльза III відсвяткувати Різдво разом, якщо їх покличуть у гості.

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