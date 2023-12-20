Як оформити статус ВПО без прописки: адвокат дав поради

Статус ВПО можна оформити, навіть якщо людина не має прописки на території, яка перебуває під окупацією. У разі відсутності в документі відмітки про реєстрацію місця проживання на території, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, заявник надає докази, що підтверджують факт проживання на цій території на момент виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення, пояснює адвокат Олександр Головченко.

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«Такими документами можуть бути:

військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби;

трудова книжка із записами про трудову діяльність;

документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;

свідоцтво про базову загальну середню освіту;

атестат про повну загальну середню освіту;

документ про професійно-технічну освіту;

документ про вищу освіту (науковий ступінь);

довідка з місця навчання;

рішення місцевого органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;

медичні документи;

фотографії, відеозаписи".

Крім того, під час подання заяви про взяття на облік у період дії воєнного стану заявник надає відображення в електронній формі інформації, що міститься у документах, сформованих через «Дію» або «єДокумент». Або ж довідку про подання документів для оформлення паспорта громадянина України, для осіб, яких ідентифіковано за відомостями Єдиного державного демографічного реєстру або відомчої інформаційної системи ДМС.

Раніше адвокат Олександр Головченко розповідав, як переселенцям дистанційно звільнитися з попередньої роботи.

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