Новорічний салат з морепродуктів від Людмили Борщ «Аріель»: подарує кожній жінці елегантність Русалоньки

У творчості відомої кулінарки Людмили Борщ постійно присутня «морська» тематика — до прикладу, салат «Вікінг», названий в честь відважних скандинавських мореплавців.

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А нещодавно пані Борщ вирішила запропонувати досить незвичний салат — з морепродуктів.

«Найсмачніший салат з морепродуктів на швидку руку. Один із найкращих салатів з морепродуктів. Шалено смачний, простий подобається всім, навіть тим, хто до цього не любив морепродукти. Я його покохала з першої ложки. Приготуйте, він точно Вам сподобається», — рекомендує майстриня кулінарії своє творіння.

Для салату знадобляться:

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морський коктейль в розсолі — 300 г;

помідори чері — 200 г;

солодкий перець — 1 шт;

цибуля — 1 шт;

сіль — 0,5 ч. л;

цукор — 1 ч. л;

оцет — 1 ст. л;

майонез;

окріп.

При виборі назви для салату Людмила вирішила використати мультик «Русалонька», знятого компанією Уолта Діснея в 1989 році. Його головна героїня Русалонька Аріель — молодша із семи дочок морського царя Тритона. Спочатку вона жила в Атлантиці зі своїми друзями — крабом Себастьяном та рибкою Флаундером. У Аріель великі очі кольору морської хвилі, довге кучеряве червоне волосся, зелений хвіст і фіолетові черепашки-бюстгальтер.

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Сама кулінарка не говорить, чому салат отримав саме таку назву, але, певно, з її допомогою хотіла натякнути, що дівчина чи жінка, яка буде віддавати перевагу стравам з морепродуктів, точно буде мати вигляд юної красуні. Проте, це лише гіпотеза. Але досить правдива.

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Нагадаємо, що нещодавно Людмила Борщ поділилася з шанувальниками рецептом різдвяного салату «Сонечко», який може зігріти навіть у люті морози.



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