Новорічний салат з морепродуктів від Людмили Борщ «Аріель»: подарує кожній жінці елегантність Русалоньки
У творчості відомої кулінарки Людмили Борщ постійно присутня «морська» тематика — до прикладу, салат «Вікінг», названий в честь відважних скандинавських мореплавців.
А нещодавно пані Борщ вирішила запропонувати досить незвичний салат — з морепродуктів.
«Найсмачніший салат з морепродуктів на швидку руку. Один із найкращих салатів з морепродуктів. Шалено смачний, простий подобається всім, навіть тим, хто до цього не любив морепродукти. Я його покохала з першої ложки. Приготуйте, він точно Вам сподобається», — рекомендує майстриня кулінарії своє творіння.
Для салату знадобляться:
- морський коктейль в розсолі — 300 г;
- помідори чері — 200 г;
- солодкий перець — 1 шт;
- цибуля — 1 шт;
- сіль — 0,5 ч. л;
- цукор — 1 ч. л;
- оцет — 1 ст. л;
- майонез;
- окріп.
При виборі назви для салату Людмила вирішила використати мультик «Русалонька», знятого компанією Уолта Діснея в 1989 році. Його головна героїня Русалонька Аріель — молодша із семи дочок морського царя Тритона. Спочатку вона жила в Атлантиці зі своїми друзями — крабом Себастьяном та рибкою Флаундером. У Аріель великі очі кольору морської хвилі, довге кучеряве червоне волосся, зелений хвіст і фіолетові черепашки-бюстгальтер.
Сама кулінарка не говорить, чому салат отримав саме таку назву, але, певно, з її допомогою хотіла натякнути, що дівчина чи жінка, яка буде віддавати перевагу стравам з морепродуктів, точно буде мати вигляд юної красуні. Проте, це лише гіпотеза. Але досить правдива.
Нагадаємо, що нещодавно Людмила Борщ поділилася з шанувальниками рецептом різдвяного салату «Сонечко», який може зігріти навіть у люті морози.