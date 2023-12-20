37.46 / 38.00 40.84 / 41.63
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Новорічний салат з морепродуктів від Людмили Борщ «Аріель»: подарує кожній жінці елегантність Русалоньки

18:12 20 грудня 2023
Можливий варіант подачі салату

У творчості відомої кулінарки Людмили Борщ постійно присутня «морська» тематика — до прикладу, салат «Вікінг», названий в честь відважних скандинавських мореплавців.

А нещодавно пані Борщ вирішила запропонувати досить незвичний салат — з морепродуктів.

«Найсмачніший салат з морепродуктів на швидку руку. Один із найкращих салатів з морепродуктів. Шалено смачний, простий подобається всім, навіть тим, хто до цього не любив морепродукти. Я його покохала з першої ложки. Приготуйте, він точно Вам сподобається», — рекомендує майстриня кулінарії своє творіння.

Для салату знадобляться:

РЕКЛАМА
  • морський коктейль в розсолі — 300 г;
  • помідори чері — 200 г;
  • солодкий перець — 1 шт;
  • цибуля — 1 шт;
  • сіль — 0,5 ч. л;
  • цукор — 1 ч. л;
  • оцет — 1 ст. л;
  • майонез;
  • окріп.

При виборі назви для салату Людмила вирішила використати мультик «Русалонька», знятого компанією Уолта Діснея в 1989 році. Його головна героїня Русалонька Аріель — молодша із семи дочок морського царя Тритона. Спочатку вона жила в Атлантиці зі своїми друзями — крабом Себастьяном та рибкою Флаундером. У Аріель великі очі кольору морської хвилі, довге кучеряве червоне волосся, зелений хвіст і фіолетові черепашки-бюстгальтер.

РЕКЛАМА

Сама кулінарка не говорить, чому салат отримав саме таку назву, але, певно, з її допомогою хотіла натякнути, що дівчина чи жінка, яка буде віддавати перевагу стравам з морепродуктів, точно буде мати вигляд юної красуні. Проте, це лише гіпотеза. Але досить правдива.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що нещодавно Людмила Борщ поділилася з шанувальниками рецептом різдвяного салату «Сонечко», який може зігріти навіть у люті морози.

109

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Торт без випікання

«Нереально смачний тортик без проблем»: три інгредієнти і всього п'ять хвилин на приготування

зодіак

Передчуття нового життєвого періоду: «офіційний» гороскоп від Анжели Перл на 2024 рік для всіх знаків зодіаку

салат

Новорічний салат «Вікінг» від Людмили Борщ: страва, яка обов’язково прикрасить ваш святковий стіл

Салат з кукурудзою та яблуком

Салат з кукурудзою та яблуком: справжня перлина новорічного столу

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту