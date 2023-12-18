Новорічний салат «Вікінг» від Людмили Борщ: страва, яка обов’язково прикрасить ваш святковий стіл

Відома фудблогерка Людмила Борщ продовжує дивувати шанувальників новими стравами. І після «географічних» салатів «Мілан», «Шанхай» або «Одеса», вдалася до «історичних» паралелей.



Певно, після перегляду історичних фільмів, пані Борщ вирішила приготувати страву з «нордичним» чи «скандинавським» характером.

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«Салат „Вікінг“ — виняткове поєднання ніжної м'якоті картоплі та солодко-кислих ананасів. Цей салат, безперечно, прикрасить ваш святковий стіл і зробить будь-яку подію особливою. Не втрачайте шанс насолодитися моментами смаку разом із цим салатом», — рекомендує кулінарка поціновувачам.

Для приготування салату «Вікінг» знадобляться:



Варена ковбаса 250 г.

Картопля 2 шт.

Цибуля 1 шт.

Цукор 2 ч.л.

Сир 150 г.

Ананаси 100 г.

Гранат

Сіль, перець.

Процес приготування, як і в інших страв Людмили Борщ, досить простий і приємний.

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Нагадаємо, нещодавно Людмила Борщ представила салат, який підіймає апетит та настрій наче справжнє сонечко. Крім того, він має дуже радісний і по-літньому веселий вигляд.

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