За 5 фунтів стерлінгів: мультимільйонер Том Круз запросив російську коханку на романтичне побачення

Кажуть, що 61-річний Том Круз, який зіграв головну роль у шпигунському супербойовику «Місія нездійсненна 7», закрутив роман з 36-річною російською світською левицею Ельсіною Хайровою. Усі бачили їхнє зближення на танцполі на вечірці в Мейфейрі на початку цього місяця. Відтоді вони проводять більше часу разом і вирішили не ускладнювати стосунки: Том запросив Ельсіну на веселий вечір до різдвяного ярмарку «Зимова країна чудес» у Гайд-парку, вхід до якого коштує лише 5 фунтів стерлінгів.

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«З усіма своїми мільйонами Том і Ельсіна можуть жити світським життям і ніколи не з'являтися на людях, — стверджує інсайдер The Sun. — Але з тих пір, як вони в Лондоні, вони виходять на вулицю, і ніхто їх не помічає. Минулого тижня вони пішли на таємне побачення в „Зимову країну чудес“, щоб подивитися на атракціони. Це дійсно романтичне місце для пар — і Том з Ельсіною ідеально вписалися в нього».

За словами джерела, Том подбав про те, щоб вони змогли поїхати інкогніто, щоб бути непоміченими, і, на щастя, їм пощастило відвідати всі визначні пам'ятки.

Це побачення точно не було нудним, адже «Зимова країна чудес» пропонує всі святкові розваги і навіть більше: атракціони включають безліч американських гірок вартістю в середньому 5 фунтів стерлінгів, кіоски з їжею та напоями, баварську пивну, льодовий бар і ковзанку. Якщо Ельсіна зголодніла, традиційна риба з картоплею обійдеться Тому приблизно в 14 фунтів, а чашка теплого глінтвейну коштує 5,70 фунтів.

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Однак нова пара не повністю відмовилася від свого заможного способу життя: кажуть, що минулого тижня Том винайняв цілий поверх у шикарному ресторані Novikov на Мейфейрі, щоб мати змогу випити і повечеряти з Ельсіною наодинці. Ельсіна, безумовно, звикла до світського життя, адже вона має мільйонні статки, як дочка російського депутата Ріната Хайрова. Вона також була одружена з мультимільйонером, алмазним і гірничодобувним магнатом Дмитром Цвєтковим, який з тих пір попереджає Тома про дорогі смаки своєї колишньої дружини.

«Незалежно від того, з ким вона зараз, з Томом Крузом чи з кимось іншим, вони повинні знати, що вона любить вишукані речі в житті і має дорогий і розкішний смак. Том повинен тримати очі і гаманець широко відкритими», — сказав олігарх в інтерв'ю Daily Mail.

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Незважаючи на попередження, Дмитро наполягав на тому, що він щасливий за свою колишню дружину і хоче побажати їй всього найкращого.

Ельсіна і 43-річний Дмитро були одружені 11 років, і їхнє бурхливе розлучення потрапило в заголовки газет, коли стало відомо, що його колишня дружина приховує активи, в тому числі її колекцію дорогих сумочок. Після трирічної судової тяганини Ельсіна отримала свій одяг і сумочки під час розлучення, в той час як статки Дмитра, за повідомленнями, зменшилися з 200 мільйонів фунтів стерлінгів до 50 мільйонів фунтів.

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Нагадаємо, що раніше подейкували про побачення Тома Круза з Шакірою.

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