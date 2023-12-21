Коли ви застуджені, такі симптоми, як закладеність носа або чхання, починаються повільно й поступово погіршуються. Симптоми грипу зазвичай вражають тіло раптово, й вони, ймовірно, будуть відчуватися набагато сильніше, зазначає webmd.com.

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Озноб не є типовою ознакою застуди — це рання ознака інфекції та високої температури. Він більш характерний для грипу, пневмонії або COVID-19. Підвищення температури — ознака того, що ваш організм намагається боротися з хворобою або інфекцією, але це рідко буває спричинено застудою. Грип, бронхіт, пневмонія та COVID-19 є поширенішими причинами підвищення температури.

При застуді ви можете відчувати незначний біль у тілі, але сильніший біль, як правило, є ознакою грипу або COVID-19. Це пов'язано з тим, що короткочасний біль у м'язах часто супроводжується підвищенням температури.

Якщо з’явилися хрипи, це ознака серйознішої інфекції, наприклад, пневмонії або бронхіту, особливо якщо це відбувається в положенні лежачи. Хрипи також можуть бути ознакою анафілаксії, сильної алергічної реакції на щось, що ви з'їли, або на укус комахи.

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У вас може бути легкий надокучливий кашель від застуди, але якщо ви відкашлюєте слиз — речовину з глибини грудної клітки, то це може бути ознакою бронхіту або пневмонії, особливо якщо у слизу є домішки крові. COVID-19 зазвичай викликає сухий кашель, але іноді може також викликати кашель зі слизом.

Відчуття, що у вас немає енергії або апетиту, є типовим симптомом грипу. Рідше його викликає застуда. Це також може бути ознакою COVID-19, пневмонії або інфекції носових пазух, яка є поширеною, але серйознішою, ніж застуда.

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Легкий біль у горлі — типовий симптом застуди, а іноді й грипу. Він має пройти, як тільки застуда або грип минуть. Але дуже сильний біль у горлі може бути ознакою стрептококової інфекції.

Головний біль — його можуть викликати багато речей, але застуда зазвичай не є однією з них. Це поширений симптом грипу та COVID-19 і може бути ознакою інфекції носових пазух. Але біль у носових пазухах, ділянках над і навколо носа також може бути спричинений сінною лихоманкою або ринітом.

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Скутість або біль у грудях — це характерний симптом серйозної респіраторної інфекції, наприклад, бронхіту. Він також може викликати відчуття стиснення в грудях, і вам може бути важко зробити глибокий вдих. Гострий біль у грудях, який посилюється під час кашлю, може бути ознакою пневмонії, а відчуття стиснення в грудях також є поширеним симптомом астми. Негайно зверніться за медичною допомогою за будь-якого болю в грудях або тиску. Це також може бути ознакою загрозливих для життя станів, таких як серцевий напад або утворення тромбу в легенях.

Застуда може спричинити закладеність носа, що трохи ускладнює дихання, але справжня задишка є ознакою чогось серйознішого. Це поширений симптом астми, а також може бути наслідком серйозної інфекції, наприклад, бронхіту, пневмонії або COVID-19.

Якщо ви відчуваєте тиск у вухах, це може означати, що у вас синусит. Це також викликає біль і тиск навколо очей, на щоках або чолі, які посилюються, коли ви нахиляєтеся. А якщо ви відчуваєте закладеність в одному вусі, це може бути симптомом вушної інфекції.

Симптоми грипу можуть бути поганими, але зазвичай вони проходять через кілька днів. Застуда може тривати до 10 днів. А ось симптоми пневмонії можуть тривати до місяця й довше. А симптоми COVID-19 або бронхіту в деяких випадках можуть тривати кілька місяців. Негайно телефонуйте своєму лікарю при появі будь-яких нових симптомів або погіршенні самопочуття, щоб поставити правильний діагноз і призначити правильне лікування.

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