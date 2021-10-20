Як відрізнити симптоми COVID-19 від застуди, що робити, якщо нюх не повертається після видужання: відповідає отоларинголог

отоларинголог відділення отоларингології Київської міської клінічної лікарні № 9, аспірант кафедри отоларингології Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика Максим Овсієнко. Будь-які симптоми застуди медики сьогодні насамперед сприймають як прояв COVID-19 . Також багато лікарів неодмінно запитують пацієнта, чи відчуває він запахи. Що робити, якщо нюх відсутній ? Чому він не повертається після видужання? Як боротися з нежитем? На ці та інші запитання наших читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповів

«Зникнення нюху небезпечне — можна отруїтися несвіжою їжею»

— Вітаю, Максиме Олександровичу! Телефонує Ірина з Києва. Чим небезпечно, якщо людина перестає відчувати запахи?

— Не отримуючи інформації про навколишнє середовище, зокрема щодо якіості продуктів, можна отруїтися. Страждає і психоемоційна сфера: людина, котрій складно оцінити неприємний запах власного тіла або відчути аромат квітів, може впасти в депресію. Уявіть собі життя, коли не можна насолодитися запахом улюблених парфумів, смачної їжі, свіжозвареної кави. Такі люди обов'язково мають звертатися до лікаря.

— Турбує Олена з Чернігова. У мами після хвороби (минуло чотири місяці) нюх повністю не повернувся, але до лікаря вона йти не хоче. Що робить спеціаліст на прийомі, якщо приходить така людина?

— Опитує пацієнта і за допомогою діагностичних приладів і тестів оцінює слизову оболонку носа.

— Тестування складне?

- Ні. В американському тесті пацієнт у картці витирає ділянку, щоб вивільнити одорант — речовину, яка переносить запахи. Нюхає по черзі кожною ніздрею, потім двома. З чотирьох варіантів відповіді вибирає, на його думку, правильний. Наприклад, картка з запахом дустового мила містить варіанти — саме мило, гас, полуниця і кава.

Ще один тест полягає в тому, щоби нюхати фломастери, просякнуті одорантами, і відзначати в табличці, чи відчувається запах. Якщо так, то який. За допомогою тестування (це називається ольфактометрія) ми визначаємо сприйняття запахів — від нормального до їх відсутності. Враховуючи результатиі обстеження, оцінюємо стан слизової оболонки. Важливо, чи є набряки, перепони на шляху повітря до нюхової щілини та епітелію.

Також іноді проводимо ще одне дослідження — визначаємо опір повітря в носовій порожнині і поширення повітряного потоку (риноманометрію).

— Як лікується це порушення?

— Підхід індивідуальний. Якщо причина в стійкому набряку, що перешкоджає доступу повітря з одорантами до нюховвої щілини, потрібна операція. За оборотних змін слизової оболонки призначаємо препарати — інтраназальні кортикостероїди. Також ефективні вправи для тренування нюху. Суть у тому, що нервові клітини, котрі входять до нюхового епітелію, можуть відновлюватися. Вдихаючи запах різних речовин, слід встановлювати асоціативний зв'язок із головним мозком.

— Людмила з міста Ніжин Чернігівської області. Чоловік вже три місяці як видужав, але досі у нього поганий нюх. Це може бути через хронічний гайморит?

— Можливо. Вже порушену функцію органу будь-яка хвороба тільки погіршує. Вашому чоловікові потрібно звернутися до лор-лікаря. Після обстеження спецаліст призначить лікування: медикаментозне або в комбінації з хірургічним втручанням.

Обстеження при зниженні або відсутності нюху Ендоскопічний огляд.

Ольфактометрія і тестування.

Риноманометрія.



«При COVID-19 перебіг важчий, ніж при інших ГРВІ»

— Пряма лінія? Володимир із Києва. Як відрізнити симптоми COVID-19 від інших ГРВІ?

— Іноді складно, адже сам вірус SARS Cov-2 належить до сімейства респіраторних. Але при зараженні відзначається важчий перебіг: сильна інтоксикація, головний біль, підвищення температури тіла, порушення дихання, зникнення або зниження нюху, виражена загальна слабкість. Із цими симптомами слід відразу звертатися до сімейного лікаря.

— Чому пропадає нюх?

— Вхідні ворота для вірусу — слизові оболонки, зокрема і верхніх дихальних шляхів. Під час запалення, коли слизова банально набрякає, погіршується стан епітелію, що сприймає запахи. Через набряк одоранти не потрапляють до рецепторних зон, де оцінюються організмом. Заважають сприйняттю запахів і хронічні захворювання, які при COVID-19 загострюються: назальний поліпоз або алергічні процеси. Буває розлад у нервових клітинах — нюхові цибулини перестають нормально функціонувати, і передача нервового імпульсу та оцінка головним мозком інформації щодо запахів ускладнюється.

— Світлана зі Світловодська. Моя родичка, у якої понад пів року притуплений нюх, намагається впоратися з цим, час від часу вдихаючи запах ацетону. Чи не шкідливо це?

— Шкідливо і небезпечно. Хімічні сполуки, котрі спроможні обпекти слизову: ацетон, аміак, бензин, гас та інші, — вдихати небажано. Можна знайти менш небезпечні і приємніші запахи, щоби тренувати систему нюху. Важливе саме дихання. Якщо поїхати за місто, в сосновий бір, і глибоко вдихнути, то видаватиметься, що повітря більше: воно чистіше, насичене ароматом сосен.

— А сусід, коли у нього починається нежить, чистить цибулину і засовує шматочки в ніздрі. Але ж так можна обпекти слизову!

— Ви маєте рацію: таким чином можна отримати хімічний опік і знищити частинку слизової оболонки. А її треба берегти і не піддавати випробуванням. Крім того, що слизова відчуває постійний негативний вплив повітря на вулиці (смог, автомобільні вихлопи), в приміщеннях — виробничі забруднення, небезпечно додатково «добивати» її їдким соком цибулі.

Головні причини втрати нюху Набряк і запалення слизової оболонки носа.

Ураження нюхового епітелію.

Пошкодження нюхової цибулини, через що в головному мозку порушується сприйняття інформації про запахи.

«Краплі зі свіжовичавленого овочевого соку часто викликають опік слизової»

— «ФАКТИ»? Телефонує Тамара з Яготина Київської області. Як ви ставитеся до народних рецептів лікування нежитю — наприклад, буряковим або морквяним соком із краплями часнику?

- У стаціонар часто потрапляють люди, котрі пробували так лікуватися. У них краплі, що подразнюють слизову оболонку, викликали її опік. Коли слизова набрякає, сильно погіршується дренаж виділень. Якщо пацієнт вчасно не звертається до лікаря, то йому загрожує запущений гайморит або запалення інших пазух — лобової, гратчастої.

Через набряк слизова оболонка збільшується в кілька разів і перекриває співустя — отвори, що йдуть із навколоносових пазух у порожнину носа. В пазухи не потрапляє повітря, не евакуюється слиз. Для розмноження бактерій створюються сприятливі умови, і формується гнійне запалення.

Буває, набряк настільки стійкий, що слизова не реагує на введення ліків. Щоби налагодити повітрообмін у навколоносових пазухах, доводиться вдаватися до хірургічного лікування.

— Катерина з Ірпеня Київської області. Я перенесла ГРВІ, зараз видужую, але за кожної застуди турбує затікання слизу задньою стінкою горла, особливо коли лягаю спати. Чому це виникає?

— Причина може критися в хронічному запаленні або в порушеній анатомії носа, наприклад, викривленні перегородки, через що виникає набряк. Затіканням проявляються й інші захворювання носа та навколоносових пазух, зокрема гіпертрофічний риніт, коли збільшені нижні носові раковини. Іноді «винні» додаткові співустя.

— У мене викривлена перегородка, але це не заважає диханню.

— Мова йде про повноцінне дихання. Якщо ніс дихає вільно, то й хвороба минає швидше, ускладнень менше. Постназальне затікання і тривалий нежить мають привести вас на прийом до лор-лікаря. Ніс не тільки забезпечує дихання, але має і багато інших функцій: захисну, кондиціонуючу (охолоджує або зігріває повітря), очисну. Саме в носовій порожнині фільтруються дрібнодисперсні часточки — пил, алергени, інфекційні компоненти.

— Олександра, киянка. У мене зараження коронавірусом спочатку проявилося нежитем. Чим допомогти собі в такій ситуації?

- Вхідними воротами для коронавірусу, як і для інших респіраторних інфекцій, є верхні дихальні шляхи. Нежить, що виник, вказує на ввімкнення компенсаторних механізмів захисту — набряк слизової оболонки і погіршення дихання перешкоджають проникненню вірусу нижче. Наявність виділень (ринорея) теж є захисним механізмом: організм позбувається вірусу, наче змиваючи його частинки зі слизової оболонки і виводячи їх назовні.

Щоб очистити слизову, можна використовувати водно-сольові розчини. А при сильній закладеності носа допоможуть судинозвужувальні краплі. Але ними можна користуватися тільки протягом трьох-п'яти днів. Якщо проблема залишається, потрібно звернутися до лікаря, котрий, оцінивши стан слизової оболонки, призначить препарат, що рятує від набряку і виділень. Лікування спрямоване на те, щоби повітря, збагачене киснем, потрапляло на слизову оболонку, пригнічуючи розмноження патогенних бактерій і допомагаючи впоратися з вірусом.

Важливо не забувати носити маски (а ще краще респіратори), вчасно їх змінювати. Бар'єрний захист працює! Південна Корея, Японія, В'єтнам завдяки маскам домоглися найліпших результатів у обмеженні поширення коронавірусу, ніж Європа, Північна Америка. Соціальна дистанція теж працює, хоча не настільки ефективно, як маска. Доведено, що за пасивного видиху мікрочасточки, що містять вірус, поширюються до двох метрів, а за активного видиху (кашля, чхання) — на шість (!) метрів.

Важливо знати При диханні вірусні часточки поширюються на два метри, а якщо людина кашляє або чхає — до шести метрів.

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Фото Оксани Левчук, «ФАКТИ»

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