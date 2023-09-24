Зігрівальна настоянка калини для осінніх вечорів: ефективний засіб від варикозного розширення вен та застуди

Червоні ягоди калини дозріли у серпні, традиційно їх починали збирати на Першу Пречисту, але для настоянки та інших консервацій калину найкраще збирати в жовтні, відразу після перших заморозків. Ягоди також можна заморозити, щоб нейтралізувати токсичні сапоніни і таким чином усунути гіркий смак. Плоди калини містять сапоніни, дубильні речовини, пектин, органічні кислоти (в тому числі оцтову, валеріанову), цукор, каротиноїди, вітаміни С, РР, Е і фолієву кислоту (вітамін В9), а також мінерали кальцій, калій, натрій, магній, фосфор, залізо.

Смачна і цілюща настоянка калини допоможе боротися із застудою та грипом, зміцнить судини, знизить кров'яний тиск і заспокоїть вас, пише видання StronaZdrowia.

Рецепт досить простий, потрібно лише чотири інгредієнти:

1 кг плодів калини,

0,5 л ректифікованого спирту з вмістом алкоголю 95%,

0,5 л чистої горілки з вмістом спирту 40%,

0,5 кг цукру або 0,5 л рідкого меду.

Стиглі плоди зірвати, помити, відцідити та скласти в скляну банку. Якщо вони були попередньо заморожені, перед приготуванням настоянки розморозьте їх і злийте зайву воду. Потім влийте спирт і горілку, закрийте банку і відставте на 4−6 тижнів.

Кожні кілька днів струшуйте банку. Після закінчення цього часу процідіть рідину, пересипте фрукти цукром або медом і залиште в теплому місці на 2−3 тижні, час від часу струшуючи банку. Потім процідіть сироп і змішайте з алкогольним екстрактом.

Процідити, щоб настоянка стала прозорою. Розлийте в скляні пляшки, щільно закрийте кришками й залиште настоюватися приблизно на 6 місяців.

Вживати по 20−30 грамів на день.

Нагадаємо, що при варикозі також допомагає олія з виноградних кісточок.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготуйте відвар з кори дуба, який корисний при запаленнях слизової оболонки рота, глотки і гортані, стоматиті, пародонтозі, флюсі, гастриті, при шлункових кровотечах, проносі, ентериті та захворюваннях шкіри.

24

Читайте нас у Facebook та Instagram