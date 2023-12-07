Зимові свята наближаються. Чимало митців у всьому світі присвячують Різдву нові колекції робіт. Це і картини, і пісні, і кінофільми…

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Різдвяна колекція інтер’єрних підвісок з вітражним розписом майстрині з Дніпра Марії Румілової вражає красою та вишуканістю. Інтер’єрні підвіски, які ще називають «ловцями сонця», зазвичай вішаються на вікна для ефекту кольорових візерунчатих тіней на стінах. І це виглядає казково.

У інтерв’ю «ФАКТАМ» майстриня, роботи якої відомі у США, Франції, Німеччині, Сінгапурі, Канаді, Австралії, Новій Зеландії та у інших країнах світу, розповіла про свою колекцію робіт, а також дала поради щодо святкового декору оселі.

«У зимових роботах переважає блакитна гама кольорів»

— Маріє, ваша підвіска з різдвяним будиночком (фото у заголовку) немов запрошує у казку. Яка її історія створення?

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- Мені дуже хотілося передати особливу атмосферу свята, коли в будиночку затишно і тепло, горить камін, за вікном падає сніг, а ти сидиш з чашечкою ароматної кави з корицею і очікуєш якогось дива. Намагалася відтворити блиск снігу вночі, й, можливо, навіть аромат пряників та апельсинів, які асоціюються із зимовими святами. Робота над різдвяним будиночком зайняла близько чотирьох днів. Працювала я поетапно. Підвіска прикрашена стразами, кришталевими намистинами та скляною присипкою, яка блищить немов справжній сніг.

— Він як справжній. У чому секрет?

- Його зображаю за допомогою спеціальної скляної крихти (присипки) або просто залишаю незафарбованим матове скло. У зимових роботах переважає блакитна гама кольорів. Контури зазвичай срібні та білі або прозорі з срібними блискітками. Зірки на небі -- це стрази.

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Сніжники, створені Марією Руміловою, заворожують своєю красою

- Милуючись вашими сніжинками, пригадую історію про американського фотографа Вілсона Бентлі, який знімав цих посланниць небес — і серед безлічі світлин не було жодних двох однакових. А як ви створюєте таку красу?

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- Кожна сніжинка, справді, є унікальною в природі. В мене немає мети досягти ефекту справжності. Мої сніжинки фантазійні. Гама кольорів, звісно, холодна. Геометричний візерунок повторюється по колу, тому мені просто залишається вигадати цікавий фрагмент, який я ретельно вимальовую на папері. За фахом я архітекторка, отож мені на допомогу приходять мої знання графічних програм.

«Працювати доводиться у приміщенні, бо навіть легенький вітерець може зіпсувати весь задум»

- Які підвіски у зимовій колекції ваші улюблені?

- Я дуже люблю котів. Це чудові та граціозні створіння, красиві і розумні. Тому мені так приємно їх малювати. Коти нікуди не поспішають, а полюбляють сидіти на підвіконні і споглядати природу, мріяти про щось. У моїх роботах вони теж мрійники. У підвісці «Зимовий кіт» мій котик вибіг на прогулянку зі своєї теплої хатинки і вперше побачив сніг. Він сидить і дивиться на те, як безшумно і красиво падає сніг, милується зимовою ніччю. А котик на підвісці «Ніч перед Різдвом» заліз на найвищу гілку. Він дивиться на місяць і очікує якогось дива, мріє про своє котяче щастя.

У підвісці «Зимовий кіт» котик сидить і дивиться на те, як безшумно і красиво падає сніг, милується зимовою ніччю

— Привертає увагу і робота «Снігур на гілці горобини».

- На мою думку, це дуже ніжна підвіска, в якій використано мінімум контурів. Акцент робиться на червоний колір, інші відтінки кольорів дуже стримані. Також використовується прозорий контур зі срібними блискітками, що гарно переливаються на сонці.

— Природу малюєте з натури чи по фото або по пам'яті?

- У вітражній техниці природа відображена досить спрощено (на відміну від акварелі, наприклад) і тому малювати її з натури немає сенсу. Крім того, це і неможливо, оскільки є певні особливості праці з вітражними фарбами. Необхідна рівна поверхня, тому що інакше будуть некрасиві напливи фарби у місцях, де є уклін. Працювати доводиться у приміщенні, бо навіть легенький вітерець може зіпсувати весь задум. Найменша пилинка може сісти на свіжу фарбу — і тоді вся робота нанівець.

Підвіска «Снігур на гілці горобини» вишукано красива

«Створювати візерунки сніжинок — суцільне задоволення»

- Як декорувати вітражними підвісками оселю до свят? Чи можна вішати їх на ялинку?

- «Ловців сонця» зазвичай підвішують на вікна, або можна замість картини на однотонну стіну, бо роботи прозорі. Сніжинки мають невеликий розмір і їх можна вішати куди завгодно — і на ялинку теж.

— Чи пробували прикрашати вітражним розписом келихи?

— Так, раніше я декорувала таким чином весільні фужери, але потім перейшла виключно на декорування «ловців сонця» та годинників. Справа у тому, що фарби для склянок та фужерів трохи інші за своїм складом. Вони на водній основі і потребують додаткового випалу у духовці, щоб посуд потім можна було мити без побоювань, що візерунок зіпсується.

— Чи можливо розписувати у вашій техніці ялинкові кульки?

— Я замислююся над цим, але для їх створення мені знадобляться інші фарби, мої для цього не підходять. Можливо, колись куплю новий набір фарб і спробую.

Котик на підвісці «Ніч перед Різдвом» заліз на найвищу гілку. Він дивиться на місяць і очікує якогось дива

— Які ще роботи плануєте створити до свят?

- Хочу зробити нову колекцію сніжинок, адже працювати над візерунками -- суцільне задоволення, це немов медитація. Можливо, створю ще щось з зимовими пейзажами. Давно мрію намалювати дракона, тим більше, що наступний рік -- якраз рік дракона. Він обов'язково має бути витонченим і в блакитно-бузкових кольорах, моїх улюблених.

— Що вас надихає взимку?

- Для мене важливо створити відчуття особливої атмосфери зимової казки і очікування див. Поринути в цю атмосферу мені допомагають спогади із дитинства. Це ті спогади, коли ти ще маленька дитина, тебе нічого не бентежить в цьому світі, немає купи нав’язливих тривожних думок… Ти йдеш ввечері на прогулянці з батьками і дивишся, як падає і блищить сніг у світлі ліхтарів, мрієш про подарунки на Новий рік і як будеш прикрашати ялинку. Відчуття атмосфери зимової казки та очікування див — це особливі емоції.

Марія Румілова: «Вітражний розпис -- магічні переливи кольорів на склі… Це просто зачаровує!»

— Які твори мистецтва на тему зими та Різдва у вас улюблені?

— Мені дуже подобаються зимові картини імпресіоніста Альфреда Сіслея. Неймовірно гарні твори українського художника Віктора Жмака -- це просто неперевершена техніка виконання у відтворенні краси карпатських гір. До речі, в нього є картина «Різдво». З художніх літературних творів найколоритніший і найулюбленіший це звісно «Ніч перед Різдвом» Миколи Гоголя. А щодо пісень, це всім відомий «Щедрик» українського композитора Миколи Леонтовича.

— Маріє, які б поради ви дали тим, хто хоче спробувати себе у вітражному розписі?

— Думаю, це може зробити кожна людина. Я впевнена, що майстер-клас з вітражного розпису не залишить нікого байдужим. Колись і я, потрапивши на такий майстер-клас, закохалася у цей вид творчості. Вітражний розпис -- магічні переливи кольорів на склі. Це мистецтво просто заворожує!

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з майстринею з Хмельницького Наталією Гуменюк: «Ялинка, прикрашена квітами ручної роботи, завжди викликає захоплення».

На фото у заголовку казково гарна робота «Різдвяний будиночок»

Фото з альбому Марії Румілової

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