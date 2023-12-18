«Любов лікує»: Катерина Тишкевич після реанімації вперше стала на ноги та готується до виписки з лікарні

Акторка Катерина Тишкевич, яка понад сім днів перебувала в комі, поступово відновлюється в лікарні. Вона вже може самостійно сидіти та навіть робить перші кроки. Про це розповіла її мама Наталя Малашкевич. Акторка намагається якнайшвидше відновитися і демонструє неабияку силу волі. Проте лікарі поки що радять їй не витрачати багато енергії, бо організм ще досить ослаблений.

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Поруч з Катериною в лікарні постійно перебуває її чоловік Валентин Томусяк. «Любов лікує», — так підписала фото з коханим акторка.

Наталія розповіла, що могло спричинити погіршення стану доньки.

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«Зараз основна версія у лікарів: було занесено інфекцію в лікарні, де вона проходила лікування з приводу головного болю, на який страждає давно. Її госпіталізували до цієї лікарні, також в Одесі. І на третій день після встановлення катетера у Каті почала боліти рука і піднялася температура. Спочатку це не пов'язували з рукою, тому що ситуація була не сильно виражена — просто тромбофлебіт, як іноді буває після крапельниці», — розповіла мама Катерини Тишкевич oboz.ua.

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За її словами, кілька днів вони не могли самостійно збити температуру, довелося викликати швидку. Лікарі виявили в Катерини сильне запалення, стрімко розвинувся сепсис. Припускають, що його причиною могло стати встановлення катетора в руку.

«Чи то під час процедури не було дотримано належної чистоти, чи то в катетері проблема, чи в самому препараті не було стерильності — це з'ясовується. Нехай лікарі ухвалять рішення, встановлять причинно-наслідковий зв'язок. Катя не має кровожерливих настроїв, головне, щоб не постраждали інші люди», — зазначила Наталя.

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Вона також додала, що в лікарів з’явилася ще одна версія щодо причин головних болей Катерини.

«Зараз у лікарів є ще одна версія в роботі, що, можливо, причина її головного болю — в одному аутоімунному захворюванні. Але це треба ще дослідити, щоб ухвалити остаточне рішення. І, можливо, тому була така реакція. Я не пам'ятаю, як я жила, як спала — суцільний чорний морок», — додала мама акторки.

Нагадаємо, Катерина перебуває в одній з клінік Одеси. Поряд з нею постійно перебуває її чоловік Валентин Томусяк. Акторка вперше за довгий час вийшла на зв’язок у соцмережах. Вона розповідає про свій стан та дякує усім за підтримку.

Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

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