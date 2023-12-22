Різдвяний калач з вишнями та шоколадом: рідні будуть у захваті

Тісто м’якеньке, довго не черствіє та не кришиться. Щоб калач тримав форму, можна випікати у формі, тоді краї будуть високі, а можна зробити ободок із пергаменту (скласти вдвоє), ділиться фудблогерка Тетяна Петришина, яка раніше давала рецепт пиріжків з вишнями та штрейзелем.

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Заварюємо борошно: Молоко — 100 г, борошно — 1 ст.л. без гірки

Молоко закип’ятити та залити борошно, розмішати до однорідності (можуть бути грудочки, але в тісті розійдуться).

Опара: Молоко — 200 мл

Цукор — 1 ст.л.

Дріжджі свіжі — 20 г

Борошно — 7−8 ст.л. (з загальній кількості)

Укрити та залишити в теплі підійти до шапочки (приблизно на 30 хв)

Тісто: РЕКЛАМА Цукор — 7- 8 ст.л.

Яйця — 1 шт.

Олія — 3 ст.л.

Масло — 50 г

Ванільний цукор — 10 г

Сіль — 0.5 ч.л.

Борошно — 500/550 г

Кількість борошна залежить від його вологості, від величини яйця, кількості цукру .

Приготування:

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В опару додати заварне тісто, цукор, яйця, ванільний цукор, пасту/цедру, олію, сіль, все перемішати до однорідності, поступово просіяне борошно вмішати, поступово додати м’яке масло (кімнатної температури) продовжити заміс до еластичності. Накрити плівкою, поставити в тепло підходити на 1−1.5 год.

Формування:

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Поділити тісто на 2 рівні частини. Кожну розкачати в прямокутник товщиною приблизно 1 см, по всій довжині присипати крохмалем, цукром, зверху покласти вишню доріжкою, натерти шоколад по всій площі тіста, згорнути в рулет, край добре закрити. Два рулета переплести в жгут — згорнути равликом. Вкрити плівкою та дати підійти в теплі на застеленому пергаментом деко біля 30 хв.

За 5 хв до випічки змастити жовток+ вода/молоко, за бажанням присипати мигдалевими пелюстками. Випікати в заздалегідь розігрітій духовці до t 180/200 — 40 хв до золотистого кольору, до сухої шпажки, орієнтуйтесь на свою духовку.

Ще гарячий калач змазати розтопленим маслом. На низ духовки можна поставити жароміцну посудину з водою (нагрівається разом з духовкою) — випічка не сохне.

Нагадаємо рецепт аргентинського печива «Альфахорес».

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