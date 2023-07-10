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Пиріжки з вишнями та штрейзелем: побалуйте себе оригінальною випічкою

20:20 10 липня 2023
пиріжки з вишнями та штрейзелем

Певно всі обожнюють булочки з вишневою начинкою, а ще більше вони смакують зі штрейзельною крихтою, бо вони пухкенькі, смачненькі, з вершковим смаком, просто смакота, ділиться фудблогерка Тетяна Петришина, яка раніше давала рецепт овочевих бельгійських вафель.

Інгредієнти:

  • Молоко — 300 г (або 200 молока+100 кефіру)
  • Дріжджі — 20/25 г
  • Цукор — 6−8 ст.л.
  • Сіль — 0.5 ч.л.
  • Яйце -1 шт.
  • Олія -3 ст.л.
  • Масло мʼяке — 50 г (злегка розтоплене)
  • Борошно — 500 г
  • Ванільний цукор -10 г
  • За бажанням цедра апельсинова/паста

Приготування:

Дріжджі розтерти з 1 ст.л. цукру, додати тепле молоко з кефіром, яйце, олію, цукор, сіль, масло, а також поступово просіяне борошно. Замісити м’якеньке тісто (борошном не забивати, тісто трішки липке, після бродіння буде еластичне).

Миску та тісто змазати олією, вкрити плівкою, залишити підходити в теплі на 1 год. Поділити тісто на рівні частини, скатати в кульки, вкрити, залишити відпочити на 10 хв.

Формуємо булочки/пиріжки за своїм бажанням. Вже сформовані булочки вкрити та залишити підійти на застеленому пергаментом деко на 30 хв. Змазати жовтком+молоко, присипати крихтою, можна змазати лише молоком, тоді будуть глянсові. Випікати в розігрітій духовці до 200 С0 — 20−25 хв до золотистого кольору .

Штрейзель (крихта):

Співвідношення може бути ½/2, чи 1/1.5/1.5

  • Масло холодне — 20 г
  • Цукор — 40 г
  • Борошно — 40 г
  • За бажанням дати ванільний цукор

Холодне масло нарізати, додати цукор, борошно, перетерти не в дуже дрібну крихту, поставити в холодильник або відразу використовувати, також таку крихту можна заморозити.

Начинка:

  • Вишня — 500 г
  • Цукор — 120/150 г (залежить від вишні)
  • Крохмаль — 30 г

Цукор змішати з крохмалем, додати до вишні, перемішати, варити в широкій сковороді весь час помішуючи до загустіння. Накрити плівкою, залишити до охолодження.

Вишні зцідити від зайвої рідини +цукор+крохмаль. Таку начинку потрібно зробити безпосередньо перед використанням, бо цукор тане, та начинка витікає. Борошна може піти трішки більше, все залежить від борошна: вологе бере менше рідини, сухе-більше.

Нагадаємо рецепт смачних і незвичних бульбашок з тіста.

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