Пиріжки з вишнями та штрейзелем: побалуйте себе оригінальною випічкою
Певно всі обожнюють булочки з вишневою начинкою, а ще більше вони смакують зі штрейзельною крихтою, бо вони пухкенькі, смачненькі, з вершковим смаком, просто смакота, ділиться фудблогерка Тетяна Петришина, яка раніше давала рецепт овочевих бельгійських вафель.
Інгредієнти:
- Молоко — 300 г (або 200 молока+100 кефіру)
- Дріжджі — 20/25 г
- Цукор — 6−8 ст.л.
- Сіль — 0.5 ч.л.
- Яйце -1 шт.
- Олія -3 ст.л.
- Масло мʼяке — 50 г (злегка розтоплене)
- Борошно — 500 г
- Ванільний цукор -10 г
- За бажанням цедра апельсинова/паста
Приготування:
Дріжджі розтерти з 1 ст.л. цукру, додати тепле молоко з кефіром, яйце, олію, цукор, сіль, масло, а також поступово просіяне борошно. Замісити м’якеньке тісто (борошном не забивати, тісто трішки липке, після бродіння буде еластичне).
Миску та тісто змазати олією, вкрити плівкою, залишити підходити в теплі на 1 год. Поділити тісто на рівні частини, скатати в кульки, вкрити, залишити відпочити на 10 хв.
Формуємо булочки/пиріжки за своїм бажанням. Вже сформовані булочки вкрити та залишити підійти на застеленому пергаментом деко на 30 хв. Змазати жовтком+молоко, присипати крихтою, можна змазати лише молоком, тоді будуть глянсові. Випікати в розігрітій духовці до 200 С0 — 20−25 хв до золотистого кольору .
Штрейзель (крихта):
Співвідношення може бути ½/2, чи 1/1.5/1.5
- Масло холодне — 20 г
- Цукор — 40 г
- Борошно — 40 г
- За бажанням дати ванільний цукор
Холодне масло нарізати, додати цукор, борошно, перетерти не в дуже дрібну крихту, поставити в холодильник або відразу використовувати, також таку крихту можна заморозити.
Начинка:
- Вишня — 500 г
- Цукор — 120/150 г (залежить від вишні)
- Крохмаль — 30 г
Цукор змішати з крохмалем, додати до вишні, перемішати, варити в широкій сковороді весь час помішуючи до загустіння. Накрити плівкою, залишити до охолодження.
Вишні зцідити від зайвої рідини +цукор+крохмаль. Таку начинку потрібно зробити безпосередньо перед використанням, бо цукор тане, та начинка витікає. Борошна може піти трішки більше, все залежить від борошна: вологе бере менше рідини, сухе-більше.
Нагадаємо рецепт смачних і незвичних бульбашок з тіста.27