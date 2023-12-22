Замучили і вбили українця, а потім спалили його тіло: СБУ ідентифікувала трьох російських фашистів
Служба безпеки та Національна поліція встановили особи ще трьох російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення на тимчасово захопленій території Харківщини.
Як повідомили у спецслужбі, йдеться про двох військовослужбовців 7 окремого мотострілецького полку збройних сил рф Віталія Піддубного та Олексія Горбунова, а також військового 202 мотострілецького полку країни-агресора Руслана Гончарова.
Навесні 2022 року вони брали участь у захопленні Куп’янського та Ізюмського районів області й проводили там каральні акції проти місцевих жителів, під час яких масово викрадали і вбивали людей.
За даними слідства, у ході одного з таких «нальотів» на території Шевченківської громади Куп’янського району Піддубний застрелив з автомата місцевого фермера.
Потім, намагаючись приховати злочин, фігурант разом з Горбуновим та Гончаровим розчленували тіло вбитого чоловіка, і спалили його.
Також зловмисники вдиралися до помешкань цивільних громадян і викрадали приватне майно, у тому числі автомобілі, побутову техніку та гроші, а тим, хто пробував чинити спротив — погрожували вбивством малолітніх дітей.
Задокументовано, що у такий спосіб фігуранти відібрали 6 легкових та вантажних авто, які вони планували переправити в свою країну.
Нині на підставі зібраних доказів усім трьом воєнним злочинцям заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Крім того, злочинні дії Піддубного додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
«Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності. Кожного з них буде знайдено і покарано», — запевняють у СБУ.
Нагадаємо, раніше в Україні ліквідували командира однієї з бригад окупантів Дениса Іванова, більше відомого як «Ташкент», а в українській розвідці підтвердили інформацію про ліквідацію у російському Краснодарі командира підводного човна «Краснодар» Станіслава Ржицького, причетного до ракетних обстрілів України, зокрема Вінниці.193