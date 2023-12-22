Володимир Носов придбав барабани гурту «Бумбокс» за 400 тисяч доларов

Барабани Mapex Saturn відомого українського гурту «Бумбокс» було продано на благодійному аукціоні за 400 тисяч доларів. Аукціон відбувся у Києві 8 грудня на щорічній премії від Forbes Ukraine «Підприємець року 2023». З гостей, які активно змагалися за лот, переміг Володимир Носов, засновник і CEO WhiteBIT, однієї з найбільших криптобірж у Європі з українським корінням.

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«Я переконаний, що війна вимагає постійної єдності та підтримки тих, хто наближає перемогу. Зараз більше ніж будь-коли маємо проявити рішучість і готовність допомагати. Бізнес та кожен українець, у будь-який час будь-де. Участь у благодійних аукціонах для мене — це спроба привернути увагу до важливих питань та нагадати про необхідність продовжувати доначити всіма доступними способами», — наголосив Володимир Носов.

Вся сума від продажу буде направлена на купівлю БПЛА для підрозділу Андрія Хлівнюка.

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Загалом у рамках благодійного аукціону Forbes Ukraine серед 256 гостей заходу було розіграно чотири лоти, за продаж яких вдалося зібрати $ 579 000. Ці кошти будуть спрямовані на протезування військових та закупівлю потужних БПЛА.

Володимир Носов не вперше бере участь у благодійних аукціонах. Серед лотів, які вже придбав засновник і CEO WhiteBIT: автомобіль Фредді Мерк'юрі Rolls-Royce Silver Shadow за майже 11 мільйонів гривень, кришталевий мікрофон гурту Kalush Orchestra за 900 тисяч доларів та золота медаль українського спортсмена Сергія Ємельянова за 900 тисяч гривень. Усі кошти від продажу лотів було спрямовано на підтримку Збройних сил України.

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За свою активну участь у підтримці України Носов отримав нагороди від Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

Нагадаємо, що найкращим підприємцем України за версією Forbes Ukraine став Олег Гороховський. У різних номінаціях перемогли Томаш Фіала, Віктор Іванчик, Ярослава Гресь, Лев Жиденко та Тарас Панасенко, Ростислав та Олена Вовк.

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