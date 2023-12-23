Відомий телеведучий втік з України: подробиці скандалу та коментарі колег (відео)

Влітку цього року за кордон за підробленими документами втік блогер Мирослав Олешко, а напередодні стало відомо, що в Україну не повернеться ще один представник медійної сфери — ведучий «24 каналу» Олексій Печій.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляють на каналі, Печій отримав акредитацію на Саміт ЄС, який проходив з 14 по 15 грудня, але після його завершення не повернувся до України. Генеральний директор медіахолдингу «Люкс» Роман Андрейко, коментуючи втечу співробітника, сказав, що він шокований цим вчинком: «Кажуть „не суди і не будеш осуджений“. Час розсудить. А люди, які так любили дивитися і слухати аналітику Олексія, мають це прийняти і ухвалити для себе рішення чи готові вони і надалі йому вірити».

Сам вже ексведучий телеканалу виклав у соцмережі пост, пояснюючи свій вчинок. Він, зокрема, писав про «недостатність горизонтальних комунікацій» із західним суспільством, та заявляв, що продовжить працювати за цим напрямком.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ф







РЕКЛАМА

На вчинок Печія відреагували його колеги. Так, ведуча Ірина Узлова зазначила, що позиція і рішення всього однієї людини не віддзеркалює внесок та ідеологію всього колективу, який і думки не має їхати жити та боротися деінде: «Часом навіть у швейцарському годиннику може бути зіпсований гвинтик. А життя завжди і кожному виставляє рахунок, за яким доведеться платити. Ми разом, тут, щодня і щомиті для перемоги, до перемоги і після!»



А її колега Арсен Цимбалюк наголосив, що люди, які шукають прихистку за кордоном, мають розуміти — жодна західна країна не врятує, якщо не встоїть Україна: «Якщо раптом Україна програє, а такі, як Трамп, Орбан і путін переможуть, настане кінець усій Європі, всьому цивілізованому світові в сучасному розумінні цього слова. В такому „новому світі“ ви можете назавжди забути і про кар'єру, і про достаток і, скоріш за все, навіть свободу. Бо для „нових хазяїв“ цього світу ви ніколи не станете своїми, як би не намагались вистрибувати зі штанів. Ви будете для них тими, ким були Кива та Стремоусов».

Ще один ведучий «24 каналу» Юрій Гаврищак розповів, що рішення їхнього колишнього колеги стало для всіх абсолютною несподіванкою. «Ми не засуджуємо рішення Олексія і не виступаємо в ролі судей, для цього є час і ви, які нам довіряли і довіряєте. Але не поділяємо його позиції. Хлопці та дівчата, яким ми намагаємося допомогти в Авдіївці, під Бахмутом, на лівому березі Дніпра, знають», — додав він.

Нагадаємо, що днями прикордонники затримали чергового ухилянта, який намагався виїхати з України у Польщу з 19-річною жінкою з інвалідністю ІІ групи. Було встановлено, що шлюб був укладений, аби допомогти військовозобов`язаному опинитися за кордоном.

Фото «24 канал»

686

Читайте нас у Facebook та Instagram