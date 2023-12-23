Український фільм про знищення Маріуполя увійшов до шорт-листа претендентів на премію «Оскар»

Американська кіноакадемія оприлюднила шорт-листи претендентів на премію «Оскар». Серед картин, що пройшли проміжний відбір, виявився документальний фільм українського фотожурналіста Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі». Причому він присутній у двох категоріях — «Найкращий документальний повнометражний фільм» та «Найкращий іноземний фільм».

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Номінантів на «Оскар» буде оголошено 23 січня 2024 року. Сама ж церемонія, яка проводитиметься вже 96-го разу, запланована на 10 березня.

Чернов, а також його колега Євген Малолєтка та продюсер Василиса Степаненко, входили до групи репортерів агентства The Associated Press, яка приїхала до Маріуполя у день повномасштабного російського вторгнення — 24 лютого 2022 року. Вони знімали роботу лікарів у міських лікарнях та шпиталях, фіксували на свої камери численні жертви серед цивільного населення. Чернов та Малолєтка покинули місто 15 березня у складі колони, яка змогла виїхати лише після відкриття гуманітарного коридору.

У січні 2023 року фільм «20 днів у Маріуполі» було відзначено призом глядацьких симпатій на найбільшому у світі фестивалі незалежного кіно Sundance у США. У травні 2022 року Малолєтці та Чернову було присуджено премію DW «За свободу слова» (Freedom of Speech Award), а в грудні — премію «Репортерів без кордонів» «За свободу преси». Крім того, Євген Малолєтка у 2023 році став лауреатом конкурсу World Press Photo, а до цього його було визнано фотографом року за версією британської газети The Guardian.

Український фільм, у якому показана вся правда про російське вторгнення, має дуже серйозних суперників. Критики називають серед інших фаворитів німецький фільм «Вчительська» (Das Lehrerzimmer) режисера Ількера Чатака та японський фільм «Ідеальні дні» (Perfect Days), знятий культовим німецьким режисером Вімом Вендерсом.

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Додамо, що в Україні знімають новий фільм про війну «Госпіталь» — про лікарів та добровольців з різних куточків світу, які об'єднують свої сили, щоб рятувати життя постраждалих від воєнних дій.

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