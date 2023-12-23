«Наче і війни немає!». Генпрокурора Костіна розкритикували за нульову реакцію на святкування підлеглих

Генеральний прокурор України Андрій Костін, попри власну обіцянку провести перевірку, так і не відреагував на розслідування Михайла Ткача, який показав святкування прокурорів професійного свята 1 грудня.

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Як повідомляє у себе в Facebook журналістка Альона Яхно, вже кілька тижнів керівництво Офісу Генпрокурора продовжує ігнорувати скандал, що сколихнув українське суспільство.

Нагадаємо, на початку грудня журналіст-розслідувач Михайло Ткач опублікував сюжет, де зафільмував нескінченний потік подарунків, які звозили до будівлі ОПГУ на День прокуратури. Сюжет спричинив скандал, після якого Костін пообіцяв провести перевірку та вжити відповідні заходи. Відтоді — тиша.

«Взагалі-то Костін багато чого обіцяв. Справедливість, покарання воєнних злочинців… Нагадайте, будь ласка, кейс екстрадиції хоча б одного злочинця. Може, були такі, а я просто пропустила. А ще обіцяв нульову толерантність до корупції та прозорість. І цьому контексті я з нетерпінням чекаю на його декларацію за 2022 рік. Цікаво, яким коштом його дочка і син живуть у, відверто кажучи, недешевих країнах Заходу. Невже у Генпрокурора така зарплатня астрономічна? Чи може дружина має мільйонний бізнес?», — питає Яхно.

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Варто нагадати, що до посади голови ОГПУ Костін був народним депутатом від «Слуги народу». Журналісти «Схем» розповідали, що його донька Анастасія працює помічницею у його колеги по фракції Андрія Задорожного, а син Задорожного — Іван — був помічником у самого Костіна.

Серед депутатських помічників опинилась і дружина Генпрокурора. Станом на 2021 рік вона працювала помічницею у його колеги по фракції Максима Дирдіна, а дружина Дирдіна була у той час помічницею самого Костіна.

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Також журналісти дізналися, що кілька років тому Костін став одним із 19 «слуг народу», який орендував житло за бюджетний кошт, задекларувавши при цьому мільйонні статки.

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