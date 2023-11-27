Донька в Європі, повнолітній син у США. Генпрокурор ховає своїх дітей за кордоном, — Євген Магда

У США з України виїхав син очільника Офісу генерального прокурора Андрія Костіна. Раніше було відомо лише про його доньку, що мешкає в ЄС.

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«В Ізраїлі у лавах ЦАХАЛ перебуває стільки дітей високопосадовців, що з них можна сформувати окремий підрозділ. У нас з цим гірше. Знайти VIP-синів простіше не у лавах ЗСУ, а у соцмережах. Наприклад, син генерального прокурора засвітився у Нью-Йорку, причому не в тому, що у Донецькій області, а у тому, що за Атлантичним океаном», — написав політолог Євген Магда у Facebook.

На його думку, це «негарно в умовах війни». Зокрема, на фоні необхідності подальшої мобілізації в Україні, адже бійці виснажені та вимушені воювати навіть після поранень.

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«Політична відповідальність в умовах війни має підкріплюватися моральними якостями, і коли генеральний прокурор ховає за кордоном своїх дітей (думаю, що він не один), то його дії мають перебувати у сфері постійної уваги, враховуючи, що ця посада за президентства Зеленського часом нагадує катапульту», — йдеться в дописі.

Раніше, нагадав Магда, і донька прокурора Костіна «страждала за Батьківщиною десь на Лазурному березі».

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Як повідомлялося, влітку 2023 року Анастасія Костіна потрапила у скандал. Дівчина у своєму профілі в інстаграмі опублікувала сторіс з підписом «за*бала эта Шотландия, Финляндия. Хочу домой в Монако». Згодом вона вибачилась за свої слова, запевнила, що живе з хлопцем у Фінляндії, не володіє нерухомістю за межами України та нібито займається волонтерською допомогою своїй країні.

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Коли Андрій Костін був народним депутатом і очолював Комітет ВРУ з питань правової політики, Анастасія Костіна працювала помічницею його колеги — нардепа від «Слуги народу» Андрія Задорожного на платній основі. Це встановили розслідувачі проєкту «Схеми».



Окрім працевлаштування доньки, ЗМІ повідомляли про ймовірне недостовірне декларування Андрія Костіна, а антикорупційні активісти закидали йому блокування судової реформи.

Фото в заголовку: фейсбук Андрія Костіна

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