Байден підписав оборонний бюджет США на 2024 рік: на що розраховувати Україні

Президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет країни на 2024 фінансовий рік. Американські ЗМІ називають його рекордним. Загальна сума, яку Білий дім та Конгрес виділяють на оборонні потреби, становитиме 886,3 млрд доларів, включаючи допомогу Україні. Проєкт документа раніше було схвалено обома палатами американського Конгресу.

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Документ визначає фінансування діяльності Пентагону, Міністерства енергетики, Держдепартаменту США, а також спецслужб та програм національної безпеки, повідомляє CNN.

«Закон надає найважливіші повноваження, які нам потрібні для будівництва збройних сил, необхідних для стримування майбутніх конфліктів», — зазначив Байден.

Попри рекордний розмір оборонного бюджету, закладена до нього допомога Україні незначна. Йдеться про 300 млн доларів. Таку суму адміністрація Байдена зможе виділити на програму сприяння безпеці України у поточному фінансовому році, який закінчиться 30 вересня 2024 року, та наступного. Причому ці гроші будуть спрямовані на виробництво зброї та боєприпасів, які потім відправлять до України, а не на прямі постачання з американських арсеналів, як це було раніше.

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Тому вкрай гострим залишається питання про затвердження Конгресом США виділення додаткових 106 млрд доларів, про які просить Білий дім. У цю суму входять понад 60 млрд доларів для України. Без них військова допомога Вашингтона Києву практично неможлива.

Однак Палата представників Конгресу США, яка перебуває під контролем республіканців, відкинула пропозицію адміністрації Байдена. До обговорення цього питання, яке життєво важливе для України, конгресмени зможуть повернутися лише у січні 2024 року.

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Раніше повідомлялося, що Угорщина заблокувала виділення Україні 50 млрд євро від ЄС.

Нагадаємо, Кільський інститут світової економіки підрахував, що на даний момент допомога Україні впала до найнижчого рівня з початку війни.

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