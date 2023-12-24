В багатоповерхівці Кременчука вибухнула граната, є постраждали

Після гучного вибуху у житловому кварталі Львова ввечері 23 грудня майже аналогічна ситуація трапилася й у Кременчуці на Полтавщині. Там у квартирі багатоповерхового будинку вибухнула граната.

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За повідомленням обласної поліції, місцем трагедії стала квартира багатоповерхового будинку в мікрорайоні Молодіжний.

Повідомлення про вибух надійшло до Кременчуцького районного управління поліції від місцевих мешканців.

Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що в помешканні вибухнув боєприпас.

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Після вибуху в квартирі

На огляд до лікарні з місця події госпіталізували мешканця квартири 1968 року народження. Також на момент вибуху у квартирі перебувала місцева мешканка, згідно з висновками медиків, вона не постраждала.

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За однією з версій слідства, боєприпас міг вибухнути через необережне поводження з ним.

Наразі проведено першочергові слідчі дії, експерти вилучили уламки гранати, які буде скеровано на експертне дослідження.

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Слідчий підрозділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 («Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами») Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що лише тиждень тому резонансний підрив трьох бойових гранат у сесійній залі здійснив депутат Керецьківської сільради на Закарпатті — тоді постраждали 23 людини (включно із підозрюваним). Відомо, що перед вибухом на сесії обговорювали призначення та визначення умов оплати праці голови територіальної громади на 2024 рік.

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