Сяяння та молодість: секрет дієти та догляду за шкірою Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем, яка планує випустити власний документальний фільм, наступного року має відсвяткувати своє 50-річчя, але вона виглядає на роки молодшою завдяки суворим харчовим звичкам і дуже дорогому секрету догляду за шкірою. Шкіра Вікторії Бекхем завжди виглядає бездоганно завдяки суворій дієті та догляду за собою, пише Mirror.

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49-річна ексвиконавиця гурту Spice Girl відома своїм виваженим ставленням до їжі: вона часто обирає порцію вареного шпинату, поки чоловік Девід їсть стейк. Однак саме її шкіра змушує всіх говорити про її молодий сяючий вигляд. Кажуть, що Вікторія захоплюється потужним протеїном, який міститься в цілому ряді суперпродуктів, включаючи копчений лосось і авокадо, щоб бути готовою до зйомок крупним планом.

Колаген відомий тим, що сприяє більш молодому вигляду — і, крім того, що Вікторія з'їдає три авокадо на день, вона, як кажуть, наносить на шкіру дуже дорогу сироватку The Serum, яка наповнена цією речовиною.

Сироватка з підвищеним вмістом колагену від Августінуса Бадера обійдеться у 290 фунтів стерлінгів за 30-мілілітрову пляшечку.

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Просуваючи переваги колагену, представник онлайн-ресурсу про фітнес Total Shape заявив: «Вікторія Бекхем є однією з найпопулярніших жінок у світі. Її сяюча шкіра обличчя та непідвладна віку краса свідчать про позитивний вплив колагену на загальний стан здоров'я та зовнішній вигляд. З віком вироблення колагену природним чином зменшується, що робить ці практики харчування та догляду за шкірою все більш актуальними для збереження молодості та життєвої енергії. Шлях Вікторії Бекхем слугує надихаючим прикладом того, як спосіб життя, багатий на колаген, може призвести до сяючого, непідвладному віку вигляду та гарного самопочуття в цілому».

Звичайно, захоплення колагеном не обмежується лише Вікторією. Останні дані показують, що інтерес до #collagen різко зріс у TikTok, досягнувши трирічного максимуму з приголомшливими 110 мільйонами переглядів у Великий Британії.

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Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про незвичайні дієти Вікторії Бекхем та інших зірок, які допомогли їм стати набагато стрункішими.

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