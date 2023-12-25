В Чехії офіційно змінили правила перебування українських біженців: що важливо знати

У Чехії затверджено закон, який регулює правила перебування на території країни біженців, у тому числі й щодо їхнього повернення на батьківщину.

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Як повідомляє «ТСН», згідно із законом, підписаним чеським президентом, право на захист для українців продовжено до 31 березня 2025 року. Вони мають реєструватися в електронному вигляді з січня до 15 березня 2024 року.

Документ передбачає з вересня наступного року скорочення часу перебування біженців у безоплатному житлі з 150 до 90 днів. Виняток зроблять для вразливих верств населення. Одна із поправок скасовує можливість створення спеціальних класів чи відділень для українських дітей та учнів у школах. Варіанти можливі лише для учнів із тимчасовим захистом менше одного року.

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У документі також йдеться про те, що у разі погодження іноземцям, які вирішать добровільно повернутися до України, оплатять деякі витрати, пов'язані з переїздом. Суми має визначити уряд. Іноземець може претендувати на допомогу з добровільного повернення лише один раз, заяву можна буде подавати не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії посвідки на проживання.

Раніше у чеській Мінпраці та соціальних справ заявляли про плани підвищити розмір допомоги на проживання біженцям.

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Фото Pixabay

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