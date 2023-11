Меган Маркл і принц Гаррі виявилися завзятими хокейними вболівальниками

Цього тижня принц Гаррі та Меган Маркл, які мають намір прийняти різдвяне запрошення короля Чарлза III, здійснили несподіваний візит до Ванкувера, щоб відвідати хокейний матч. Як виявилося, герцогиня Сассекська є затятою вболівальницею місцевого клубу «Ванкувер Кенакс». Він приймав на стадіоні «Роджерс Арена» команду «Сан-Хосе Шаркс». Здавалося б, Гаррі та Меган, як жителі Каліфорнії, повинні вболівати за «Шаркс», але Сассекси активно підтримували «Кенакс».

Гаррі надали честь розпочати гру. Для цього герцог мав кинути шайбу на лід у центрі льодового майданчика. Примітно, що 20 років тому також дала старт хокейному матчу у Ванкувері між цими ж клубами НХЛ його бабуся, королева Єлизавета II.

Щоправда, як зазначають західні ЗМІ, вона впоралася з цим завданням куди краще, ніж Гаррі. Зірка НХЛ Томаш Гертль після гри розповів, що сталося.

«Насправді мені довелося сказати Гаррі, що потрібно зробити, тому що він продовжував тримати шайбу і посміхатися. Я сказав: «Пора кидати шайбу. Але це все одно був крутий момент. Я напевно його запам'ятаю», — заявив хокеїст.

Головний тренер «Кенакс» Рік Точет розповів про іншу заминку принца Гаррі. Вона виникла під час спілкування з уболівальниками. За традицією, гравці та гості-знаменитості обмінюються з фанатами легкими ударами кулак у кулак.

Гаррі не знав про це. І коли один з уболівальників простягнув поверх прозорого щита загородження в його бік свій кулак, принц злегка розгубився.

«Тоді я вдарив Гаррі кулаком. Не знаю, чи можна мені це було робити. Але я показав йому. Я зробив це, і він зробив це», — пояснив Точет.

Герцогиня Сассекська обрала для відвідування хокейного матчу вбрання вартістю приблизно 157 тисяч доларів США.

42-річна Меган була в чорному: штани з вирізом Serge від французько-американського бренду Altuzarra (695 доларів США) і простий джемпер. Але цей нарочито повсякденний стиль вона доповнила комплектом прикрас, які привернули увагу. Їхня загальна вартість склала 82 тисячі 500 доларів.

Герцогиня, схоже, віддає перевагу французькому бренду Cartier. На ній було кольє Juste un Clou вартістю 19 тисяч 428 доларів з жовтого золота з діамантами, класичний браслет Love з жовтого золота вартістю 8 тисяч 835 доларів і годинник Gold Tank Française Watch з жовтого золота за 26 тисяч 821 долар.

Окрім цього Меган використала браслет Against Evil Eye («Проти пристріту») бренду Lorraine Schwartz за круті 18 тисяч 815 доларів.

«Кенакс» виграли з рахунком 3:1. Сассекси від захвату стрибали й аплодували. Після кожної закинутої шайби на стадіоні врубали хіт Don't You Forget About Me культового гурту Simple Minds. Гаррі починав танцювати. Меган теж не могла стояти спокійно. Але їй більше подобалося відзначати успіх ванкуверської команди ковтком вина з келиха.

Але навіть перемога «Кенакс» не підштовхнула подружжя до того, щоб поцілуватися, коли оператори виводили їхнє зображення на величезне табло. Нагадаємо, Сассекси не стали проявляти почуття напоказ і під час баскетбольного матчу в Лос-Анджелесі у квітні.

