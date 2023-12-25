Журналісти підрахували статки сім’ї Маккалістерів з фільму «Сам удома»

Спільний перегляд фільму «Сам удома» на Різдво став традицією у багатьох сім'ях. Нещодавно саме про цю родинну традицію розповів ведучий каналу СТБ Григорій Решетнік. Журналісти The New York Times та економісти вирішили перевірити, скільки заробляли батьки героя фільму Кевіна і чим саме. Виявилося, що Маккалістери могли мати досить великі статки.

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На початку фільму один зі злодіїв, Гаррі, розповідає своєму другові Марву, що їхня головна мета — будинок родини Маккалістерів, оскільки в ньому може бути багато коштовностей і «цінних паперів».

«Саме будинок є найкращим свідченням того, скільки грошей є у Маккалістерів», — каже він", — зазначають журналісти.

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Будинок, показаний у фільмі, дійсно існує за адресою 671 Лінкольн-авеню в передмісті Чикаго Віннетка. Це один з найдорожчих районів США. Здається, в будинку достатньо місця для Кевіна та його чотирьох братів і сестер, щоб мати власні кімнати. Більше того — він може вмістити цілу армію гостей.

За даними економістів Федерального резервного банку Чикаго, у 1990 році лише 1 відсоток найбагатших домогосподарств міста міг дозволити собі такий будинок. Така ситуація зберігається і сьогодні. За даними сайту Zillow, будинок Маккалістерів у 2022 році коштував майже 2,4 мільйона доларів, і його може собі дозволити сім'я з доходом 730 000 доларів на рік.

У фільмі не пояснюється, чим заробляють на життя батьки Кевіна. Дехто припускає, що мати хлопчика Кейт Маккалістер — модельєр. На це нібито вказують манекени, які з'являються в одній зі сцен, коли Кевін намагається обдурити грабіжників, щоб ті подумали, що він не один у будинку.

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Американський письменник Тодд Страссер, який написав книги за мотивами фільму «Сам удома», також вирішив зробити матір Кевіна модельєром, а батька — бізнесменом. Як він пояснив, це був найпростіший шлях.

Але йому ніколи не спадало на думку детально пояснити, звідки взялися гроші Маккалістерів. Він вважав їх частиною «верхнього середнього класу», але не «супербагатіями». Крім будинку, сім'я має й інші атрибути багатства: вони носять гарний одяг і наймають кілька мікроавтобусів, щоб відвезти всю сім'ю в аеропорт.

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Але коли Кейт у частині «Кевін сам у Нью-Йорку» намагається підкупити літню пару, щоб вони відмовилися від квитків до Парижа, і вона змогла повернутися додому до сина, вона пропонує коштовності та готівку, але при цьому натякає, що її годинник — Rolex — підробка.

За однією з гіпотез фанатів, батько Кевіна може бути пов'язаний з мафією або іншою злочинною діяльністю. Це б пояснило, чому їхній будинок став мішенню для «бандитів-мокрушників» і чому Кевін не звернувся до поліції. Але це лише теорія, яка ніяк не підтверджена.

Журналісти також згадують про різдвяну поїздку сім'ї до Парижа. Як зазначається, переліт 15 осіб до столиці Франції коштує дорого, особливо коли четверо дорослих летять першим класом.

Однак батьки Кевіна не платять за квитки на літак. На початку фільму Кейт Маккалістер розповідає поліцейському, який насправді є переодягненим грабіжником, що переліт оплатив брат її чоловіка.

Цей брат — дядько Кевіна, Роб. У першому фільмі він є персонажем другого плану, але з кількох згадок про нього можна зробити висновок, що він багатий. Він платить за квитки і має квартиру в Парижі, з якої відкривається чудовий вид на Ейфелеву вежу і яка може вмістити 15 членів його сім'ї.

З іншого боку дядько живе в Огайо і подорожує зі своєю сім'єю з Іллінойсу до Парижа. У фільмі показано, що він скупий — у літаку він просить дружину покласти кришталеві келихи в її сумочку. Раніше він відмовився заплатити трохи більше ста доларів за піцу.

Проте така поведінка може свідчити про те, що він багатий, пише The New York Times. Художник-постановник фільму Єва Коулі підкреслює, що фільм не про гроші. Команда створила цю піднесену комедію, щоб занурити глядачів у різдвяний дух.

«Я думаю, що фанати, які сперечаються про доходи батьків або вартість будинку, повинні просто насолоджуватися фільмом», — сказала Єва Коулі.

В електронному листі до редактора вона написала, що будинок не був дорого обставлений, але йому навмисно надали «величного, ексклюзивного вигляду».

Вона зазначила, що під час зйомок фільму популярними кольорами інтер'єру були темно-синій і запилений рожевий. Але її надихнули картини Нормана Роквелла та антикварні різдвяні листівки для використання насичених червоних, зелених та золотих кольорів у родинному домі.

Раніше повідомлялося, що зірка «Сам удома» возз’єднався з екранною мамою через 33 роки після виходу фільму.

Фото — скриншоти з фільму

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