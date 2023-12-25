Валіза, вокзал, росія: відомого співака-путініста не пустили до Молдови

Російського співака Іраклі не пустили в Молдову, щодо якої разом з Україною нещодавно було ухвалено рішення про початок переговорів про вступ до ЄС. Інформацію підтвердила місцевим ЗМІ прессекретарка Прикордонної поліції Раїса Новіцкі. За її словами, за останню добу 39 громадянам відмовили у в'їзді в Молдову, тому що вони «не відповідали умовам в'їзду». Серед них — російський співак Іраклі.

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Зазначимо, що Іраклі, який відкрито підтримує політику кремля та геноцид українців, мав 24 грудня виступити на новорічному концерті в Бєльцях. Захід організував олігарх-утікач Ілан Шор. Саме він організовував антиурядові протести, популістську партію «Шор», доки Конституційний Суд Молдови не оголосив її незаконною через фінансування з росії.

Невдовзі співак-путініст у соцмережі пояснив ситуацію.

«Дійсно, без пояснення причин молдовські прикордонники не пустили мене в країну, де мало відбутися кілька концертів. Викликає сум та ситуація, що я не зустрівся зі своїми шанувальниками, але є всі шанси, що концерти перенесуться. Якісь політичні ігри. Я їхав дарувати людям щастя і любов!».

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За словами виконавця, прикордонники попросили «не ображатися і повертатися» назад у країну-агресорку.

Раніше повідомлялося, що винесено вирок російському агенту, якого СБУ виманила з Придністров'я — він «присів» на 15 років.

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