У «Дії» з'явилася важлива для ФОП функція

В застосунку «Дія», де нещодавно презентували «революційні послуги», зʼявилася функція зміни інформації про ФОП за 10 хвилин без участі державного реєстратора, яка повністю виключає людський фактор. Про це йдеться на сайті застосунку «Дія».

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Як зазначають, тепер у застосунку можна змінити інформацію про:

• дані щодо видів економічної діяльності (КВЕДи) (безоплатно);

• контактну інформацію (безоплатно);

• ПІБ (платно, 200 гривень);

• місцезнаходження ФОП (платно, 200 гривень).

Так, якщо ви є платником єдиного податку, після внесення змін до виду діяльності (КВЕД), ПІБ, місцезнаходження заява про це автоматично надійде до податкової. «Дія» надішле заяву до Єдиного державного реєстру (ЄДР) для внесення змін.

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Якщо ви обрали спрощену систему оподаткування, то Реєстр передасть дані податковій за місцем реєстрації ФОП або за місцем ведення господарської діяльності.

Раніше «ФАКТИ» писали, як використання «Дії» може привести водія до штрафу без будь-якого порушення, а також про те, як за допомогою «Дії» швидше забрати авто зі штрафмайданчика.

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