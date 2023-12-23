Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який раніше назвав умови, за яких Україна увійде до альянсу, в інтерв'ю німецькому агентству DPA заявив, що росія, попри на величезні зусилля з її боку, вже не здатна досягти цілей у війні проти нашої країни. «Метою вторгнення, яке було розпочато за наказом президента володимира путіна, було не допустити просування України у бік НАТО та Євросоюзу, але після майже двох років війни Україна ближча до НАТО та ЄС, ніж будь-коли», — наголосив Столтенберг.

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«Президент путін назавжди втратив Україну. Це велика стратегічна поразка для росії», — заявив генсек НАТО. Він висловив повну впевненість у тому, що колись Україна досягне своєї мети та стане членом альянсу.

Столтенберг нагадав про гігантську ціну, яку росії доводиться платити за цю війну. Вона вже втратила сотні літаків, тисячі танків та 300 тисяч солдатів убитими та пораненими. Війна проти України спричинила різке зростання інфляції в росії. Рівень життя знизився. Країна опинилася в політичній ізоляції — сильніше, ніж будь-коли раніше.

Генсек НАТО застеріг від очікувань швидкого кінця війни. Він зазначив, що немає жодних ознак того, що путін змінить свій курс після того, як, очевидно, буде переобраний на пост президента 17 березня 2024 року.

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«Путін і надалі намагатиметься окупувати нові території. Для НАТО та її членів це означає необхідність і в майбутньому надавати рішучу підтримку Києву. Українці показали, що вони здатні захищатися та взятися за зброю, особливо коли цю зброю отримують з Німеччини та багатьох інших країн», — сказав Столтенберг.

Він закликав розглянути питання щодо розширення допомоги Україні шляхом зміни договорів про постачання озброєнь третім країнам.

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«Загалом нам слід нарощувати виробництво, щоб ефективніше захищати Україну та самих себе. Раніше стало ясно, що плани ЄС поставити Україні до початку 2024 року 1 мільйон артилерійських снарядів приречені на провал через те, що, за оцінками, щонайменше 40% продукції експортується до третіх країн. Питання полягає в тому, чи дійсно потрібно експортувати так багато», — сказав Столтенберг.

Генсек НАТО відмовився відповідати на запитання щодо дискусії, що спалахнула, про нову хвилю мобілізації в Україні.

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«Я остерігаюсь давати президенту Зеленському поради, як йому краще вести війну. Ніхто не обізнаний з потребою України в солдатах краще, ніж самі українці», — підкреслив Єнс Столтенберг.

Тим часом депутатка Європарламенту, ексміністерка закордонних справ Естонії Марина Кальюранд заявила, що міжнародна підтримка України вже не є такою одностайною, а Білий дім б'є на сполох, оскільки грошей вистачить лише на один пакет допомоги ЗСУ.

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