«Я себе ґвалтувала»: Настя Каменських відверто розповіла про проблеми з вагою

Співачка Настя Каменських після повернення з Потапом з Маямі взяла участь в програмі «Пекельні борошна», де зізналась ведучому Євгену Клопотенку, що за останній рік її вага сильно змінилась. Артистка не приховує, що трохи набрала кілограмів. Та її це не засмучує.

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«Я погладшала нормально, — сказала Настя. — Та не хвилююся з даної ситуації, бо маю дуже гарний вигляд. Ба більше, із такою вагою я себе на 100% полюбила. Раніше була сухенькою, нині ж прийшло розуміння, що раніше себе „ґвалтувала“. У мене був надзвичайний режим, п’ятиразове харчування».

Співачка додала, що зараз дотримується здорового харчування. Споживає мало калорій, їжа в неї збалансована:

«Наприклад, на сніданок — складні вуглеводи, а перекус — білок від яйця. Обід в мене о першій. Далі клітковина, це можуть бути курка і трішечки гречки. Останній прийом їжі — білок у вигляді риби чи курки, салат».

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Нагадаємо, нещодано Настя Каменських змінила імідж і випустила новий трек іспанською мовою. А чоловік Насті Потап заспівав в дуеті з іншою — співачкою Katarina.

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