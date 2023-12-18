Запоріжжя, Дніпро, Харків та Одеса: розвідка про плани кремля до кінця 2026 року

Незабаром мине вже два роки відтоді, як росіяни розпочали своє повномасштабне вторгнення в Україну. Та є ознаки того, що війна не закінчиться найближчим часом, оскільки москва працює над реалізацією нового середньострокового плану війни проти Києва. За даними німецького видання Bild, до кінця 2026 року росія хоче окупувати більшу частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, включно з обласними центрами. Про це пише військовий аналітик Юліан Рьопке на сайті видання, посилаючись на дані розвідки.

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«Згідно з цією інформацією, влада рф розраховує на зниження підтримки України з боку Заходу, а також на фіктивні переговори, щоб ввести в оману щодо мирних намірів росії, — пише Bild. — Насправді кремль не хоче ніякого перемир'я та розробляє новий середньостроковий план війни в Україні».

Так, за даними розвідки, на які посилається німецьке видання, до кінця 2024 року москва хоче взяти під повний контроль весь Донбас, тобто Донецьку та Луганську області, та вийти до річки Оскіл у Харківській області.

Однак плани виходять за межі наступних 12 місяців. До кінця 2026 року росіяни планують розширити свою присутність на інші території України, а саме: на значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, включно з головними містами Запоріжжям, Дніпром та Харковом.

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Щодо Херсонської області, то росіяни планують утримувати лінію оборони вздовж Дніпра, але не хочуть форсувати річку. Також прагнуть захопити міста на її правому березі — Херсон та Одесу.

«За планами кремля, протягом 36 місяців всі східні території зліва від Дніпра мають бути завойовані, — повідомило джерело Bild. - Тоді річка стане новою лінією фронту».

Крім того, за даними розвідки, для досягнення цих цілей російський уряд готовий жертвувати до 100 000 військовослужбовців щороку.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що, на думку західних експертів, найкоротший шлях до Перемоги України пролягає через Крим, його повернення — єдиний спосіб змусити путіна відступити.

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