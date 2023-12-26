На війну пішов добровольцем: щемлива історія про захисника з Прикарпаття

І знову біль, смуток, розпач, сльози, злість, серце розривається на частини у мешканців Прикарпаття через загибель ще одного героя-земляка. У селі Білоберізка поховали 42-річного Дмитра Досяка.

ВІДЕО ДНЯ

Після школи, повідомляє Верховинська районна рада, Дмитро навчався в Сторожинецькому лісовому технікумі, який закінчив з відзнакою. Далі було навчання на лісотехнічному факультеті Київського сільськогосподарського інституту, диплом також з відзнакою. Потім військова кафедра, звання лейтенанта.

Після здобуття освіти майбутній воїн працював в одному зі спеціалізованих лісових господарств Державного управління справами Кабінету Міністрів України на посадах помічника лісничого, лісничого і проживав на Київщині. Там же одружився, з дружиною Оксаною народили та виховували донечку.

Після повномасштабної агресії російської федерації 24 лютого 2022 року вивіз сім’ю до батьків в Білоберізку, а сам без вагань став на захист Батьківщини, вступивши в березні 2022 року добровольцем до 201 батальйону 102 бригади ТрО Збройних Сил України. З квітня 2022 року Дмитро Досяк захищав суверенітет України на території Донецької та Запорізької областей.

Старший лейтенант, командир взводу стрілецької роти військової частини А7370 Дмитро Досяк загинув при виконанні бойового завдання 22 грудня 2023 року на Запорізькому напрямку.

РЕКЛАМА

У бійця залишились батьки, дружина та донька.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на фронті загинув відомий український актор Богдан Колесник.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

151

Читайте нас у Facebook та Instagram