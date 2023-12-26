Провину не доведено: Стерненко заявив про закриття справи проти нього

Відомий активіст Сергій Стерненко заявив, що Приморський райсуд Одеси закрив справу щодо його самозахисту. Про це він повідомив у соцмережі.

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«Сторона обвинувачення не довела мою провину, у моїх діях не було умислу на умисне вбивство. І не могло бути, бо я захищав своє життя під час вже третього замовного нападу у 2018 році в Одесі», — пише активіст.

Зазначимо, що даній справі майже шість років. Напад на Стерненка відбувся у травні 2018 року біля його дому на вулиці Сегедській в Одесі. За версією слідства, громадський діяч умисно вбив одного з нападників, Стерненко наполягав, що це був самозахист.

Як відомо, з 2014 року на колишнього лідера одеського осередку «Правого сектору» скоїли три напади. Під час останнього, у травні 2018 року, на Стерненка біля під'їзду будинку напали двоє чоловіків. За версією слідства, підозрюваний смертельно травмував одного з них — 28-річного Івана Кузнєцова. Другий нападник, Олександр Ісайкул, втік з місця події.

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Сторона обвинувачення наполягала, що Стерненко умисно вбив Кузнєцова. На думку прокуратури, після того, як напад не вдався, чоловік почав втікати. Утім підозрюваний нібито наздогнав його та завдав смертельних поранень ножем.

Сам Стерненко версію прокуратури заперечував та переконує: це був самозахист, а Кузнєцова він не наздоганяв. Нападник нібито почав бігти вже після того, як підсудний травмував його, захищаючи власне життя.

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У березні з висновків експертизи стало відомо, що нападник Сергія Стерненка Іван Кузнєцов після отримання поранення в серце міг пробігти певну відстань. Ця заява спростовує київську експертизу, відповідно до якої Кузнєцов повинен був втратити свідомість за 20 секунд після отримання поранення, відповідно — не зміг би пробігти ту відстань, де його виявили.

Нагадаємо, влітку Сергій Стерненко їдко висміяв зрадницю Ані Лорак за нібито «допомогу» ЗСУ у знищенні ворога.

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