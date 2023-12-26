Новорічний салат «Баронеса» від Людмили Борщ: стане «зіркою» на святковому столі

Відома кулінарка Людмила Борщ продовжує тішити своїх шанувальників різноманітними стравами на Новий рік з оригінальними назвами. Після «казкового» салату «Аріель» вона пропонує приготувати салат «Баронеса».

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Для його приготування знадобляться:

цибуля

філе оселедця

вода,

оцет,

цукор,

картопля,

майонез,

морква,

кисле яблуко,

яйце,

прикраси за бажанням.

«Салат „Баронеса“ — унікальне поєднання інгредієнтів у кожному шарі. Він підкреслить ваш бездоганний смак і стане зіркою будь-якого святкового застілля», — запевняє кулінарка.

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Послідовність приготування салату Людмила показала на відео.

Раніше ми писали про те, як приготувати салат «Щуба» у вигляді канапок— одну з найбільш популярних новорічних страв. За словами кулінарки, виглядає така страва трохи незвично, але дуже апетитно.

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