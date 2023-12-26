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Новорічний салат «Баронеса» від Людмили Борщ: стане «зіркою» на святковому столі

18:10 26 грудня 2023
салат

Відома кулінарка Людмила Борщ продовжує тішити своїх шанувальників різноманітними стравами на Новий рік з оригінальними назвами. Після «казкового» салату «Аріель» вона пропонує приготувати салат «Баронеса».

Для його приготування знадобляться:

цибуля
філе оселедця
вода,
оцет,
цукор,
картопля,
майонез,
морква,
кисле яблуко,
яйце,
прикраси за бажанням.

«Салат „Баронеса“ — унікальне поєднання інгредієнтів у кожному шарі. Він підкреслить ваш бездоганний смак і стане зіркою будь-якого святкового застілля», — запевняє кулінарка.

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Послідовність приготування салату Людмила показала на відео.

Раніше ми писали про те, як приготувати салат «Щуба» у вигляді канапок— одну з найбільш популярних новорічних страв. За словами кулінарки, виглядає така страва трохи незвично, але дуже апетитно.

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