Новорічний салат «Баронеса» від Людмили Борщ: стане «зіркою» на святковому столі
Відома кулінарка Людмила Борщ продовжує тішити своїх шанувальників різноманітними стравами на Новий рік з оригінальними назвами. Після «казкового» салату «Аріель» вона пропонує приготувати салат «Баронеса».
Для його приготування знадобляться:
цибуля
філе оселедця
вода,
оцет,
цукор,
картопля,
майонез,
морква,
кисле яблуко,
яйце,
прикраси за бажанням.
«Салат „Баронеса“ — унікальне поєднання інгредієнтів у кожному шарі. Він підкреслить ваш бездоганний смак і стане зіркою будь-якого святкового застілля», — запевняє кулінарка.
Послідовність приготування салату Людмила показала на відео.
Раніше ми писали про те, як приготувати салат «Щуба» у вигляді канапок— одну з найбільш популярних новорічних страв. За словами кулінарки, виглядає така страва трохи незвично, але дуже апетитно.243