З казино та найбільшою морською гіркою у світі: Неймар плюнув на травму та махнув у круїз на власному лайнері (фото)

Найкращий бомбардир в історії збірної Бразилії, форвард «Аль-Хіляля» Неймар, який показав на Різдво милі фото з 3-місячною дочкою, організував круїз на власному розкішному лайнері водами Бразилії, повідомляє CNN Brazil.

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У вівторок, 26 грудня, судно вирушило у триденну подорож з порту Сантос до Сан-Паулу в Ріо-де-Жанейро, а потім повернеться назад.

Загалом на борту MSC Preziosa перебувають 3500 людей. У перелік розваг входять: спеціалізовані магазини, казино, боулінг, симулятор Формули-1, зали для кіно та вечірок, живі виступи та концерти, аквапарк із найвищою морською гіркою у світі та безліч гастрономічних закладів. Сам Неймар (один із коридорів на судні сповнений його фотографіями) разом із членами його родини перебувають на борту.

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Вартість квитка на 72-годинну подорож під назвою Ney em Alto Mar разом із бразильською зіркою складає від 1000 до 6000 євро. Усі каюти продані.

Нагадаємо, що у жовтні колишній футболіст «Барселони» та «ПСЖ» Неймар у відбірному матчі чемпіонату світу з Уругваєм отримав жахливу травму коліна та вибув з ладу приблизно на 10 місяців.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Неймар порвав із «ПСЖ» заради зарплати у новому клубі понад 400 тисяч євро на день.

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