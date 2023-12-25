«Перше Різдво нашої принцеси»: олімпійський чемпіон Неймар показав 3-місячну донечку (фото)

Знаменитий футболіст «Аль-Хіляля» та збірної Бразилії, олімпійський чемпіон Ріо-2016 Неймар, який у жовтні вдруге став батьком, показав милі знімки своєї тримісячної доньки Маві.

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На своїй сторінці в соцмережі Х (раніше — Twitter) титулований футболіст розмістив спільні фото з малечею, яку йому народила бразильська модель Бруна Б'янкарді. «Перше Різдво нашої принцеси», — написав Неймар під публікацією.

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Як відомо, до переходу в «Аль-Хіляль» влітку 2023-го найкращий бомбардир в історії збірної Бразилії (79 м'ячів) виступав за «Сантос», «Барселону», з якою виграв дев'ять трофеїв, у тому числі Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу, а також «ПСЖ» (12 титулів).

На жаль, у жовтні у відбірному матчі чемпіонату світу з Уругваєм бразилець отримав жахливу травму та вибув з ладу приблизно на 10 місяців.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батьківський будинок коханої Неймара зазнав збройного пограбування.

Фото X (Twitter)

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