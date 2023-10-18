Бразилія надовго втратила Неймара через жахливу травму (відео)

Зірковий нападник збірної Бразилії Неймар, який нещодавно вдруге став батьком, отримав важку травму в матчі відбору на ЧС-2026 проти Уругваю.

Мало того, що пентакампеони поступилися (0:2), так ще й знаменитий форвард, який отримує згідно контракту в саудівському «Аль Хілялі» 400 тисяч євро на день, був замінений у компенсований до першого тайму час після того, як невдало вступив у єдиноборство із суперником. У підсумку Неймара у сльозах відвезли на ношах, а стадіон він залишав на милицях та з ортезом на нозі. Судячи з характеру пошкодження, практично зі стовідсотковою впевненістю можна стверджувати про пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки, що передбачає від семи до десяти місяців без футболу.

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Відеоогляд матчу Уругвай — Бразилія — 2:0

Додамо, що ця поразка також обірвала рекордну безпрограшну серію Бразилії у матчах відбору на чемпіонат світу — пентакампеони залишали поле на щиті вперше за 37 останніх поєдинків. Після цього бразильці опустилися на незвично низьке для себе третє місце, відстаючи від Аргентини, яка йде без втрат після чотирьох зіграних матчів, на п'ять очок.

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