Остання магнітна буря року потурбує землян сьогодні: якої сили буде «сонячний удар»

Сьогодні — не тільки день останнього в цьому році повного місяця, а й досить потужної магнітної бурі, дія якої відчуватиметься до кінця доби 27 грудня. Це — наслідки викиду коронарної маси Сонця, який розпочався ще 24 грудня.

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У такі дні людям насамперед із серцево-судинними захворюваннями радять запастися потрібними ліками. Метеозалежні можуть відчувати головні та суглобові болі, депресію та стрибки тиску. Традиційні поради — достатній сон, відмова від важкої їжі та алкоголю. Корисними будуть прогулянки на повітрі, легкі фізичні навантаження.

При головних болях краще відмовитися від кави — віддайте перевагу трав'яним чаям.

У січні також очікується кілька магнітних бур різної інтенсивності: 1−2, 7, 9, 14, 21 та 27 січня.

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Нагадаємо, що в середині грудня було зафіксовано потужний спалах на Сонці — такого не було з вересня 2017 року.

Фото Pixabay

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