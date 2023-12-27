Справи геть кепські: у росії не вистачає мільйонів робітників

Багато росіян відвернулися від своєї країни та емігрували. Часто через те, що бояться бути мобілізованими в якості гарматного м'яса для кремлівської армії. Як показало дослідження, це є серйозною проблемою для внутрішнього ринку праці.

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Цього року в країні-агресорці не вистачало близько 4,8 мільйона працівників. Гострий дефіцит робочої сили очікується і в наступному році, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на експертів Інституту економіки Російської академії наук. Відомо, що дефіцит робочої сили значно зросте в наступних роках. Особливо затребуваними будуть водії та працівники магазинів, зазначає видання N-TV.

Згідно з даними, кількість вакансій по відношенню до загальної кількості робочої сили зросла до 6,8% до середини 2023 року порівняно з 5,8% у попередньому році. Особливо відчувається нестача працівників у виробничому, будівельному та транспортному секторах. Компанії змушені підвищувати зарплати, щоб залучити більше працівників.

Дефіцит робочої сили, ймовірно, збережеться і в наступному році, оскільки вакансії для робітників, інженерів, лікарів, вчителів та інших професій буде особливо важко заповнити.

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Причинами дефіциту робочої сили називають зменшення населення та еміграцію. Сотні тисяч росіян, включаючи висококваліфікованих ІТ-спеціалістів, покинули свою країну після вторгнення в Україну в лютому 2022 року, багато з них втекли, тому що вони відкидали війну або боялися призову в армію. Втеча посилилася після того, як у вересні 2022 року президент путін оголосив часткову мобілізацію близько 300 000 призовників.

Раніше «ФАКТИ» писали, що москва заманює іммігрантів з Центральної Азії високою заробітною платою і швидким процесом натуралізації, і потім вербує до війська.

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