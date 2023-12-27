«Немає обмежень за строком»: адвокат пояснив, як не влетіти зі «страховою» через ДТП

Сталося ДТП. Проте у вас же є «страховка», і ви розслабилися, адже збитки компенсує вона. Аж раптом вам прилітає від другої сторони позов: «ваш договір не є дійсним, вимагаю сплатити кошти». Не завжди, але часто виникають подібні ситуації, коли водії дізнаються про ряд нюансів, які можуть призвести до таких наслідків. Як не попасти у такі ситуації, пояснив адвокат Роман Сімутін, який раніше писав про те, які питання поліцейських мають насторожити водія за кермом.

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«Моторне (транспортне) страхове бюро України — це єдине об'єднання страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування автоцивілки. Зокрема, воно ще й виплачує страхове відшкодування за страхові компанії, що припинили свою діяльність на ринку за умови, що такі компанії були ліквідовані або визнані банкрутами.

Якщо потерпілий від ДТП подав заяву на виплату, але не отримав її, а потім його страховик визнаний банкрутом, то відшкодування за нього здійснює МТСБУ.

Для таких виплат немає обмежень за строком: подати документи й отримати компенсацію постраждалий може через будь-який час після визнання страховика банкрутом.

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Але ваш страховик має бути «визнаний банкрутом та/або ліквідований», а не, наприклад, перебувати «в стані ліквідації». МТСБУ виплачуватиме страхові виплати за такого страховика виключно після завершення процедури його ліквідації".

Щоби не втрапити у халепу, Роман Сімутін радить перевіряти на сайті МТСБУ інформацію про статус асоційованого члена цієї організації.

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«Якщо у страхової компанії він відсутній, то договір вважається недійсним і вам доведеться відшкодовувати збитки із власної кишені.

Якщо Нацбанк зупиняє дію ліцензії, то страхові не можуть укладати нові договори. Про завершення процедури банкрутства або ліквідації/самоліквідації, початок і процедуру виплат за таких страховиків МТСБУ повідомляє на своєму сайті. Там також є актуальний список страховиків — перевіряйте перед укладанням договорів".

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Раніше повідомлялося про поліцейський креатив — водіїв попередили про новий прийом копів на дорогах.

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