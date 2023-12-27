Перетворіть на мульчу: що робити з ялинкою після свят

Коли свята закінчуються, це означає, що настав час прибирати ялинку. Якщо вам цікаво, що робити з величезною ялиною, яка вже місяць стоїть у вашій вітальні, є кілька ідей, пишуть автори видання Southern Living.

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Використовуйте дрібні гілки та хвою для розпалювання, а потім розпиляйте стовбур на поліна для спалювання. Хоча різдвяні ялинки чудово підходять для розведення багаття на відкритому повітрі, ніколи не спалюйте їх у приміщенні. Сосни, ялини та інші вічнозелені рослини, які зазвичай використовуються для святкового декору, містять багато смол, що може призвести до накопичення креозоту у вашому димоході.

Крім того, хвоя утворює багато іскор і є надзвичайно легкозаймистою, що може призвести до того, що дим буде виходити з каміна, а не підніматися вгору по димоходу.

Після свят подаруйте своєму дереву інше призначення, зробивши з нього мульчу. Якщо у вас під рукою немає дробарки, то у сусіда може бути!

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Хвоя швидко висихає і повільно розкладається, що робить її чудовим ґрунтовим покривом для рослин. Так само, як ви використовуєте тюк соломи для вкриття грядки, використовуйте хвою, струшену з гілок вашого святкового дерева.

Наріжте гілки ялинки на частини середньої довжини і розкладіть їх над багаторічними грядками в якості зимового укриття, щоб захистити сплячі квіти і рослини від сильних морозів і перепадів температур.

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Якщо у вас є компостний ящик або купа, голки з вашого дерева можуть стати чудовим доповненням. Дайте гілкам висохнути, потім обтрусіть голки і додайте до компостної суміші як сухий компонент.

Очистіть дерево від гілок, а потім розріжте стовбур на диски. Ці диски можна використовувати для озеленення клумб і доріжок або для саморобних підставок.

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А після грандіозного новорічного прибирання можна приготувати канапки з оселедцем або грибний суп на курячому бульйоні з галушками — справжні зимові страви.

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