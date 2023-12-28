Мудрик забив третій гол за «Челсі» в АПЛ: відео переможного почину українця

Новачок «Челсі» Михайло Мудрик, котрий раніше врятував свою команду від вильоту з Кубка англійської ліги, відзначився точним ударом у складі команди Маурісіо Почеттіно в домашньому поєдинку 19-го туру АПЛ проти «Крістал Пелас» (2:1).

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Футболіст збірної України вийшов на поле арени «Стемфорд Брідж» у стартовому складі «аристократів» і на 13-й хвилині ударом в один дотик влучив у ворота суперників. Щоправда, перед самою перервою гості скористалися помилкою оборони «Челсі» та відігралися. Але на 88-й хвилині Мадуеке заробив пенальті і сам же точним ударом з «позначки» приніс колишньому клубу Андрія Шевченка, який виставив на гру АПЛ свій наймолодший стартовий склад в історії (23 роки та 21 день), 12-у поспіль перемогу над «склярами» — 2:1.

Додамо, що Мудрик, який забив свій третій м'яч в АПЛ (ще двічі українець відзначився за «Челсі» в інших турнірах та товариських зустрічах), через пошкодження не зміг дограти поєдинок до фінального свистка і був замінений на 71-й хвилині.

«Епізод з пошкодженням? Я сподіваюся, що нічого серйозного. Завтра буде видніше», — прокоментував свою травму українець одразу після гри.

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Пізніше Михайло опублікував сторіз в Instagram, у якому відреагував на перемогу «Челсі»: Pure happineess, що в перекладі означає «Справжнє щастя».

Додамо, що «Челсі» з 25 очками посідає у турнірній таблиці чемпіонату Англії лише 10-е місце.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Челсі» з Мудриком та «Манчестер Сіті» видали «трилер» з вісьмома голами.

Фото ФК «Челсі»

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